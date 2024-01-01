替代项 - Facebook Groups
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Kommunity
kommunity.com
Kommunity 是一个以社区为中心的终极社交活动平台，可在本地和国际上发展您的社区，轻松组织活动并在一个地方与您的会员进行交流。
NationBuilder
nationbuilder.com
旨在为您的组织、运动和活动提供动力的软件。
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet 是一个组织、查找和参加团体活动的平台。如果您想结识您所在地区的人并找到新朋友，那么您就属于这里。
Thonest
thonest.com
围绕您的产品或服务开展引人入胜的讨论 产品和软件动态讨论的终极平台。发起对话、分享见解并无缝协作。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
Peatix
peatix.com
通过群组发展您的社区，使用 Peatix 强大的网络和应用程序工具宣传和管理您的活动。简单、透明、费用低。以客户为中心的支持。