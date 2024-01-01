替代项 - Extensiv
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Debutify
debutify.com
用更少的时间、更少的精力获得更多的评论。 Debutify Reviews 简化了客户评论的请求、收集和管理，因此您可以更快地获得更多评论。
Veeqo
veeqo.com
多合一电子商务运输软件。通过低运费、自动化和无忧的履行工具，降低履行订单所需的成本和时间。
Elfsight
elfsight.com
无需编码即可升级您的网站。 Elfsight 小部件帮助 1,000,000 多个网站所有者增加销售额、吸引访问者、收集潜在客户等。通过即用型解决方案节省您的时间和金钱，并更快地发展您的业务！ ⚡️
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
MYOB Australia
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基于网络的 ERP 和 CRM 开源软件，用于管理专业或基础活动（中小企业、自由职业者或大公司）：报价或商业提案、发票、产品、联系人、议程、订单、采购、库存、电子邮件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
简单但功能强大的基于云的制造 ERP/MRP 软件。生产、库存、客户、采购、财务和团队的无缝管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全渠道零售管理系统，可将您的订单、库存、财务、POS 和 CRM 集中于一处。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的在线市场上列出和销售其产品的最简单方式。
Exact
exact.com
项目规划解决方案可帮助企业生成报价、向员工分配任务、创建发票和预测收入。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
MYOB New Zealand
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
Striven
striven.com
Striven 是一款一体化业务管理软件套件，包含您的组织成功所需的一切。
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我们的一体化平台提供您所需的解决方案，以实现更高的可见性、更智能的广告活动和更个性化的营销。
Replyco
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Replyco 是一个电子商务帮助台平台，可将所有客户消息集中到一个直观的收件箱中。自动化任务、简化工作流程并在短时间内提供卓越的客户支持。
Feedonomics
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