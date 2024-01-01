ExtendMusic.AI 是一款人工智能工具，可让音乐创作者通过生成新鲜且鼓舞人心的音乐来增强和扩展其原创作品。用户首先以 .wav 或 .mp3 格式上传他们独特的音乐，然后人工智能技术使用尖端算法创建新的音轨，以补充和丰富原始作品。 该工具由 Mark Doppler 创建，提供基于信用的系统，每次上传所需的信用量取决于文件的长度。 ExtendMusic.AI 的生成式 AI 技术可能需要长达 60 秒的时间来创建新的音轨，时间越长，就会花费额外的积分。 ExtendMusic.AI 非常适合那些寻求通过新的、创新的和个性化的作品来放大声音的音乐创作者。 该工具可用于为电影配乐、视频游戏配乐和广告创建编曲。总体而言，ExtendMusic.AI 为希望通过生成的内容增强和扩展其原始音轨的音乐创作者提供了创新的解决方案。 该工具提供了一个易于使用且易于导航的界面。它提供了一个基于信用的系统，用户友好且价格实惠，可供广泛的用户使用。

网站： extendmusic.ai

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