ExtendImage AI 是一款利用生成人工智能 (AI) 扩展图像的工具。该工具允许用户将各种人工智能技术应用于他们的图像，例如添加新元素、混合样式和创建调色板。 它被设计为用户友好且易于使用，只需几个简单的步骤即可开始。用户可以上传图像并选择所需的人工智能技术，例如添加前景或背景、混合两个图像或创建调色板。 该工具还提供一系列高级功能，例如调整 AI 效果的强度和编辑输出图像。 ExtendImageAI 可用于创建新的独特图像，以及扩展现有图像。 对于图形设计师、数字艺术家和任何其他想要创建有趣视觉效果的人来说，它是一个很好的工具。

网站： extendimage.ai

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