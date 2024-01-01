替代项 - ExpandShare

BrainStorm

brainstorminc.com

为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能...