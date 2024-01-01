替代项 - ExpandShare

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Blinkist
blinkist.com
Blinkist 为忙碌的专业人士提供强大的想法，使他们能够拓宽视野、更具创造力、做出更好的决策，并最终在生活的各个领域成长和繁荣。我们从 27 个类别的 5,500 多本非小说类书籍和播客中提炼出关键思想，采用引人入胜的格式，您可以在 15 分钟内阅读或收听。我们的自主学习应用程序在全球范围内有超过 2300 万人使用，它将随时随地为您的员工提供所需的支持。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Kahoot! Create
kahoot.com
创建您自己的 kahoot 并学习新东西！卡胡特！为学生、教师、办公室超级英雄、问答爱好者和终身学习者带来学习的魔力。 卡胡特！是一个基于游戏的学习平台，每年为超过 10 亿的玩家在学校、工作场所和家庭带来参与度和乐趣。免费注册！
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分钟你能学到什么？ 通过提供对总结的专业知识的轻松访问，getAbstract 可以帮助世界各地的组织和个人有效地使用知识。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能...
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
AssessFirst
assessfirst.com
看看人们到底是谁。将人工智能和现代心理学的力量与 AssessFirst 相结合。预测最有可能在您的业务中取得成功的候选人。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企业学习与发展领域率先提出了有效实施微学习的概念，并且我们将继续在这一领域占据主导地位。我们独特地提供闪电般快速、高质量的微学习创建，使您能够与无论身在何处的学习者建立联系。 7taps 科学驱动的方法不仅确保有效的知识吸收，而且确保持久的保留。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一个微学习平台，利用人工智能促进更快、更高效的学习。该平台提供各种引人入胜的教育内容，包括现场测验、课程和抽认卡。 它还具有用于正念、记笔记和设置挑战的工具。 Shiken.ai 配备了人工智能驱动的“知识助手”，承诺为每个用户提供个性化的学习体验。 该平台不仅面向个人学习者和学生，还面向创作者、导师、教师和企业家。它进一步将其服务扩展到企业的学习和发展部门，帮助他们创建交互式教育内容。 该平台的功能包括将文本、文件或链接等传统形式的教育内容转变为交互式学习材料，并分析现场或远程观众的参与度。 Shiken.ai 还通过人工智能分析构建自由形式的对话角色扮演来提供...
Gametize
gametize.com
Gametize 是一个适合各种规模企业的游戏化和社区参与平台。其产品包括易于使用的内容管理系统，功能丰富，可定制的成就和奖励，激励社交行为的多种机制以及报告和分析。
eduMe
edume.com
eduMe 是一线员工的首选培训平台。我们与全球零售、酒店、医疗保健、制造、按需和物流公司（包括 Uber、万豪、开云集团和 Blue Cross Blue Shield）合作，在工作流程中无缝提供沉浸式消费级培训，使他们能够以更低的成本提高入职率、效率和保留率。 eduMe 集成到您的一线人员已经使用的人力资源和通信工具中，例如 Workday、Microsoft Teams、Beekeeper 和 Fountain，并且可以一键访问，这意味着培训可以在他们已经所处的数字流程中满足他们的要求，从而最大限度地减少摩擦和最大程度的参与。 eduMe 的创建简单快捷，采用吸引现代学习者的开创性格式...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一个用于衡量、管理和增强知识的学习即服务平台。我们通过融合脑科学、社会学习和强大的分析来实现这一目标，帮助员工记住他们需要知道的知识以更有效地完成工作，同时为公司提供强大的分析来衡量和管理他们的知识资产。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
TalentCards
talentcards.com
TalentCards 是一种微学习解决方案，可让您随时随地提供快速高效的学习。您可以通过直观的 Web 界面构建内容并管理用户，而学习者则通过本机 iOS 和 Android 移动应用程序参与培训。内容通过时尚的学习卡分发。您可以使用文本、图像、视频、音频和链接向其中填充少量信息。将卡片组合成组以产生特定主题的培训。您可以激活游戏化来促进学习者之间的良性竞争并提高参与度。它还支持简单的评估，例如多项选择测试，以检查知识获取情况。 TalentCards 非常适合安全程序、合规性、新产品知识或涉及小信息的任何其他类型的培训情况的培训。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受欢迎的电子学习平台，致力于招聘和人才管理。我们行业领先的内容使组织不仅能够找到和雇用最好的候选人，还能培养员工敬业度的文化，同时倡导多样性、公平和包容性。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基于云的快速电子学习创作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支持下轻松开发引人入胜、交互式且完全响应式的电子学习课程。 Prodient.io 可供您的任何团队成员使用，无论其技能、能力和专业知识如何，都可以快速开发有效的电子学习课程，并且充满丰富的交互式模板，包括交互、场景、视频、动画、游戏和测验。最好的部分是什么？您可以通过 SCORM 1.2/2004 输出在任何平台上托管课程。您可以以自己舒适的方式进行学习，以自己真实的方式营销课程，根据需要重新调整教育的用途，根据您的业务需求为您自己、您的客户和合作伙伴进行销售和转售。以下是...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一个屡获殊荣的学习平台，旨在帮助考生更有信心并为参加认证考试做好准备，同时加速公司的收入增长。许多世界领先的协会、认证机构和培训公司都信赖 BenchPrep 为其在线学习项目提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超过 800 万学习者使用 BenchPrep 取得了学术和职业上的成功。要了解更多信息，请访问 www.benchprep.com。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一个人工智能驱动的工作支持平台。我们以人为本的方法让销售人员、合作伙伴、团队和其他所有人都跟上创新的步伐。我们帮助您快速向合适的人展示相关内容，支持辅导并提供见解，以便您可以扩大最佳实践，让每个人都喜欢您表现最好的人。 BigSpring 的业务范围遍及全球，客户包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Qualee
qualee.com
Qualee 是一个屡获殊荣的员工体验平台，旨在增强组织一致性和归属感。我们让公司能够轻松地在整个员工生命周期（包括入职、学习、微观调查和离职）保持人才的参与度。我们的人工智能解决方案允许创建交互式工作流程、自动化合规性要求并显着提高参与度。 Qualee 是一家以多元化为主导的组织，我们的平台提供 19 种语言版本。
Arist
arist.co
Arist 提供了一个平台，用于创建、交付和分析本地注入到学习者每 6 分钟检查一次的消息应用程序中的基于文本的学习：短信、电子邮件、WhatsApp、MS Teams 和 Slack。