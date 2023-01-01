替代项 - Exatom

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营销人员和设计师，您是否厌倦了漫长、成本高昂且与收入脱节的广告设计创作过程？ Hippoc Neuro-AI 软件可在几秒钟内准确预测如何优化您的设计，以最大限度地提高点击率、转化率并建立长期的品牌忠诚度（请阅读此博客以获取证明）。无论您是制作社交广告、登陆页面、网站还是横幅，都可以在创建过程中使用 Hippoc，使用建议测试和优化设计，并从第一天起就最大限度地提高转化率。无需任何神经科学方面的专业知识，您现在可以立即：1) 了解您的设计的哪些领域对于创造即时品牌关注和持久的品牌回忆非常有效，以及哪些领域需要调整或消除 2) 对您的设计与竞争对手进行基准测试 3) 消除高度主观的团队辩论哪种设...