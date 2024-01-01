替代项 - Evrotrust
ID.me
id.me
ID.me 简化了个人在线证明和分享身份的方式。
Plaid
plaid.com
金融服务的技术层
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智能解决方案工具简化 KYC 和 AML 相关流程，这些工具涵盖了从新客户入职到用于持续客户监控的综合数据库等各种合规挑战。
Onfido
onfido.com
数字身份变得简单。 通过人工智能驱动的完整数字身份解决方案在入职及其他过程中建立信任，旨在帮助您在线了解客户。自动化使您能够获得新客户并降低成本，同时满足全球 KYC 和 AML 合规性。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是领先的 SaaS 平台，用于在线身份验证、AML 和 KYC 解决方案。在几秒钟内验证您的客户身份。今天就来试试我们吧！
Veriff
veriff.com
Veriff 是一家全球身份验证服务公司，成立于爱沙尼亚塔林，总部位于爱沙尼亚。该公司为在线企业提供服务，以减少欺诈企图并协助监管合规。 Veriff 使用人工智能分析多种技术和行为指标（包括面部识别），自动验证客户的身份，从而防止身份欺诈和身份盗窃。该服务以 API 的形式提供给公司，类似于 Stripe。
Intellicheck
intellicheck.com
唯一在零售、金融服务、执法和有年龄限制的行业中有效率超过 99% 的反欺诈解决方案。
Persona
withpersona.com
在线身份验证服务可帮助任何行业的任何企业在整个客户生命周期中收集、验证和管理用户身份。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身份验证领域的领导者，为 195 多个国家/地区的超过 50 亿人提供即时在线身份验证。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
Prembly
prembly.com
新兴市场的安全与合规基础设施。 受到新兴市场数百家数字企业的信赖，可进行身份验证、欺诈检测/预防和背景调查；安全地获取、吸引客户并以信任和不受限制的方式进行跨境无缝交易，同时保持所需的监管合规性检查。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个可确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Everlance
everlance.com
Everlance 是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本、节省时间并为移动员工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 拥有超过 300 万用户，以易于使用、易于管理和易于开展业务而闻名。该端到端平台提供完整的车辆报销解决方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪应用程序，具有基于 GPS 的自动里程日志和内置隐私保护 可定制的报销报告批准流程和异常值标记每月、每双月或每两周员工报销选项 驾照和保险验证 持续机动车辆记录 (MVR) 检查和驾驶员安全培训 综合费用管理 通过每一步的可视性，您可以准确、高效地报销员工的里程和费用花费。此外，还可以对员工如何度过一天有新的了...
Loqate
loqate.com
通过捕获正确的英国地址来提高数据质量。通过邮政编码地址验证和地理编码技术提高转化率和用户体验。
Vouched
vouched.id
Vouched 是屡获殊荣的人工智能和计算机视觉，支持实时端到端视觉身份验证、KYC、KYP 和欺诈检测。 Vouched 是 70 多个国家/地区 600 多个政府颁发的身份证明文件的专家，可帮助银行、人力资源和医疗保健提供商无缝验证、登记和管理用户身份，以支持对生活中最关键服务的访问。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 简化/自动化收集新客户、员工或求职者个人数据的重复过程。它智能地允许用户通过自己的设备提供所有自己的数据，从而节省时间和金钱。当组织频繁招聘时，他们会遇到从新员工那里寻找数据或文档的问题。这可能意味着忙碌的人力资源专业人员需要不断地发送电子邮件、电话或短信，试图获取一两份重要文件，以减轻在紧急情况下（例如，在紧急情况下没有正确的身份证件、工作许可证或 POA 的风险和担忧）突击审核。 PlanetVerify 提供了一个位于 Microsoft Azure 上的非常简单的仪表板，可以安全地自动执行此过程，并且可以在几分钟内完成设置。用户选择需要收集的物品并按“发送”至...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。
Veremark
veremark.com
Veremark 是一个自动化就业验证平台，可为公司的招聘流程增添简单性、信心和速度。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以减少背景调查并获得明显更好的结果。我们突破性的顺序筛选技术减少了不必要的步骤并加速了候选人评估，从而节省您的时间和金钱。这只是开始。我们将代表您继续挑战其他领域（从客户支持到减少欺诈）中长期存在的背景筛查行业惯例。来自零工市场、人员配备、运输和医疗保健等行业的数千名客户相信我们能够提升他们的筛查解决方案。了解有关我们集成平台中的筛查、欺诈和合规产品组合的更多信息，请访问 https://yardstik.com。 Yardstik：明显更好。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 允许企业轻松添加多种方法来验证其客户。无需编码即可开始使用，并且可以通过与现有欺诈工具集成来构建高级工作流程。我们通过在需要时施加适当的摩擦来帮助企业适应性地打击欺诈。从短信验证到 ID、银行、语音和 3D 安全，您可以确保所有检查都得到保障。我们的解决方案可针对任何欺诈进行定制，并可针对需要完整数据所有权的企业进行配置。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一个文档人工智能平台，可以实现更快、更准确的财务决策。该公司分析文档的准确性超过 99%，无论格式或质量如何，支持数百种文档类型，包括银行对账单、工资单和税表。 Ocrolus 提供了一个值得信赖的解决方案，用于检测欺诈并为 400 多家客户简化决策，涉及多个用例，范围从小型企业、抵押贷款和消费者贷款到税务准备和医疗补助资格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客户利用 Ocrolus 自动化打造令人愉悦的用户体验。要了解更多信息，请访问 Ocrolus.com。
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk 是值得信赖的合作伙伴，它彻底改变了组织保护敏感信息并确保当今动态工作环境中的合规性的方式。它专门提供先进的解决方案，利用计算机视觉人工智能的力量来解决远程工作和数据保护不断变化的挑战。我们精心打造全面的服务，以满足现代企业的独特需求。
Pipl
pipl.com
Pipl 是身份信托公司。我们使用多元链接在全球超过 280 亿个唯一标识符（电子邮件、手机、社交媒体和其他数据）之间建立深层联系。我们的解决方案使组织能够提供顺畅的客户体验并在整个消费者生命周期中建立信任。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消费者声誉报告是消费者向企业和其他人证明其身份的最简单方法。企业可以使用 Token of Trust 的身份平台在账户注册、结帐时或根据请求随时筛选消费者。您的企业需要验证客户的年龄吗？地点？身份？别担心——这是我们的专长。借助 Token of Trust 的可配置工作流程，企业可以定义对于捕获和验证非常重要的消费者身份特征，然后设置如何自动处理审批流程的规则。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份验证只需几行代码即可在全球范围内提供即时 KYC 和 AML 合规性、监视列表筛选等功能。
GOVX
govx.com
数以千计的领先品牌使用 GOVX ID 即时、安全地验证客户是否有资格在其零售或票务网站上享受独家折扣，同时保护自己免受不合格客户的欺诈使用。验证快速、全面，并且只需一次。借助 GOVX ID，您的客户无需重新验证，从而实现高价值回头客的最佳转化率。 GOVX ID 可以轻松、无缝地集成到任何网站中。它对移动设备友好，并且在所有设备上完全响应，并使用 OAuth 2.0 协议和 JWT 身份验证来保护客户数据。验证体验可根据您的品牌和消息进行完全定制，从而使您能够将验证限制在您希望定位的特定群体。如果您是 Shopify 商家，验证就更加简单。借助 GOVX Shopify 应用程序（Shop...
Lightico
lightico.com
人工智能驱动的文档收集、电子签名、身份验证和表单，确保安全且合规的客户流程。