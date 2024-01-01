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EvolveAI 是一种基于人工智能的培训工具，旨在为那些追求培训目标的人提供负担得起的专业知识。它将先进的人工智能与行业领先的教练、世界一流的运动员和最新的研究相结合，以制定定制的锻炼计划。 其功能的一个主要方面是经典的区块周期化，它利用低强度/高容量训练。 EvolveAI 为运动员提供了针对不同训练项目（例如深蹲、卧推或硬拉）灵活选择各种上装样式和组合的功能。 这些选择将决定锻炼的量。 EvolveAI 中的人工智能系统根据锻炼分析调整训练，其训练算法旨在通过宏观周期优化每次训练。 它不仅确保练习的正确顺序，而且还配备了特定的视频和指导提示，以实现正确的形式和技术。 该工具旨在提供经济高效的定制解决方案，消除一对一教练的需要。用户可以期待针对他们的目标进行优化的锻炼，并且通过持续使用和定期检查，他们可以有效地实现他们的健身目标。

网站： evolveai.app

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