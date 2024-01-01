Everlance
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Everlance 是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本、节省时间并为移动员工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 拥有超过 300 万用户，以易于使用、易于管理和易于开展业务而闻名。该端到端平台提供完整的车辆报销解决方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪应用程序，具有基于 GPS 的自动里程日志和内置隐私保护 可定制的报销报告批准流程和异常值标记每月、每双月或每两周员工报销选项 驾照和保险验证 持续机动车辆记录 (MVR) 检查和驾驶员安全培训 综合费用管理 通过每一步的可视性，您可以准确、高效地报销员工的里程和费用花费。此外，还可以对员工如何度过一天有新的了解，有助于增强责任感并实现更有效的资源分配。 Everlance 支持所有类型的免税/低税车辆报销计划。无论您当前提供公司汽车、使用手动流程还是来自其他提供商，Everlance 的专家团队都可以帮助您确定适合您企业的计划并保持 IRS 合规性。固定和可变费率 (FAVR) 个性化报销，包括费率制定 每英里美分 (CPM) 报销 责任津贴 车队跟踪 每个客户都有一位指定的客户成功经理，他将作为您的单一联系人并进行季度业务审查。帮助台每周 7 天通过电话、聊天和电子邮件为您和您的员工提供支持。
网站： everlance.com
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