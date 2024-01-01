替代项 - Eventors

Summon

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Summon 是一款全面的无票代客泊车解决方案，旨在实现餐厅、酒店、活动、零售以及住宅和商业场所等各种环境的现代化和简化运营。我们的平台专为可扩展性而构建，可满足单一和多地点运营商的需求。它提供临时和永久门票选项、移动支付和无缝团队管理等关键功能，以提高运营效率和客户满意度。其中一项突出的功能是，客人能够直接通过短信发送的数字票来请求车辆，从而增强了用户体验并简化了检索过程。 Summon 在提供无需应用程序访问的便利性的同时，还将代客泊车服务的复杂性提升到了一个新的水平，平衡了操作员、团队成员和客人的需求。