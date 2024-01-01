替代项 - Event Smart

ClassBento

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ClassBento 专注于有趣的艺术、手工艺和烹饪课程。由于这一重点，我们为该类别提供了比其他提供商更好的体验。我们提供的小部件可帮助教师从自己的网站获取和管理预订、公共即时预订日期、私人团体请求以及礼品卡。我们还提供了一个领先的市场，客户可以在其中发现和预订附近或虚拟举办的数千个课程。我们的使命是为当地艺术家和创客提供支持，以节省时间并赚取更多收入。我们在美国、美国和非盟设有本地团队来提供本地支持。我们很荣幸入围 Digiday 最佳活动平台决赛，并且因积极社会影响而荣获英国中小企业国家商业奖。