替代项 - Evalgator
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
Interviewer.AI
interviewer.ai
我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能测试，帮助管理者更快地聘用最佳候选人。我们为广泛的行业提供测试，包括编程、会计、客户服务、项目管理等。 - 我们的 1000 多个问题测试现实世界的问题解决能力。如果您发现我们的任何高级问题已在线得到解答，即可获得退款。 - 以您想要的方式自定义我们的即用型测试或添加您自己的自定义问题。 - 对候选人进行一目了然的比较，或者更深入地了解个别候选人的结果和答案。 - 使用网络摄像头监控、重复电子邮件检测以及复制和粘贴保护来防止作弊。 - 添加多个用户到您的帐户，无需额外费用。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 认为每个业务问题都是人的问题。人员数据应该指导员工旅程的每一步，从第一次面试到大晋升，它也应该指导您的业务策略。我们称之为“人才优化”，我们的模块化平台的每个部分都是为了支持它而构建的。 PI HIRE：每次通过 PI Hire 为每项工作招聘完美的候选人。我们通过 60 多年的科学和数百万数据点支持的行为和认知评估来帮助您缩小申请人的领域范围。此外，我们还通过个性化面试指南让您的招聘流程变得简单、客观。 PI INSPIRE：通过 PI Inspire 管理您的团队取得成功。不再猜测如何最好地管理某人：我们的关系指南对每个团队成员的行为进行了全面分析，并提供...
Crystal
crystalknows.com
对于商务人士来说，会议的成功取决于有效的准备。我们的使命是确保我们的客户在每次重要会议之前都做好充分准备并充满信心。 Crystal 是领先的会议准备平台，受到全球 1,000 多家组织和财富 500 强公司的信赖，可为日常和高风险互动做好准备。我们的平台提供您了解与会人员所需的数据、工具和见解，确保您为议程上的每次会议做好充分准备。使用 Crystal 的情报数据： • 专业人士可以减少会前的焦虑并给人留下深刻的印象。 • 销售主管可以在每次销售拜访中与买家进行有效联系。 • 经理可以改进与同事的协作方式。 • 高管可以通过更好的准备充满信心地开始会议。立即免费试用我们的平台，给您遇到的下一...
AssessFirst
assessfirst.com
看看人们到底是谁。将人工智能和现代心理学的力量与 AssessFirst 相结合。预测最有可能在您的业务中取得成功的候选人。
Vizzy
vizzy.com
重塑简历，以前所未有的方式看待一代人才 早期职业招聘格局正在迅速发展，企业寻求创新方法来吸引和了解 Z 世代人才库。传统的简历往往无法捕捉候选人的真正本质，导致技能和公司文化不匹配，而申请数量和对多元化员工队伍的需求又进一步加剧了这种不匹配。企业想要在求职者中脱颖而出也变得越来越困难，这就是我们的用武之地。Vizzy 简介 Vizzy 是一个最先进的招聘人才技术平台，它彻底改变了早期职业招聘流程。与传统方法不同，Vizzy 提供出色的申请流程并提供动态的专业摘要，提供超越传统简历的候选人潜力的 360 度视角。我们的技术旨在适应向更全面的招聘的转变以及 Z 世代对有吸引力的数字优先招聘流程的期...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一个人才筛选和评估平台，可帮助招聘人员和人才中介机构在几秒钟内识别出最佳候选人。 Ducknowl 使用视频面试、简历筛选、技能评估、人工智能监考和视频消息工具将所有候选人数据收集在一个仪表板中，然后与招聘经理共享。这一过程可以节省安排时间，并防止重影、诱饵、转换和资格不足的申请人。 Ducknowl 面向中小型企业、美国企业和科技公司，帮助雇主、人才中介机构、招聘人员和人力资源部门使招聘流程更快、更顺畅。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才决策。您的目标是建立最好的团队。我们的目标是帮助您通过多维评估实现目标，以科学为后盾，并通过我们强大且用户友好的平台提供。
Skillsarena
skillsarena.com
Skillsarena 创建和开发高度可配置的在线测试来衡量候选人的能力。无论您是想测试能力、核心技能和职业技能、使用情境判断测试、从头开始创建自己的测试还是描绘候选人的性格，我们都能为您提供解决方案。另外，我们也支持您和您的候选人。我们的客户遍布各个行业，这证明了我们提供的产品套件及其灵活性。
Talentoday
talentoday.com
Talentoday 提供科学驱动的人才分析，以促进在就业生命周期的各个阶段做出更好的决策。我们的技术分析并预测工作场所的行为、动机和成功。
Hire Success
hiresuccess.com
Hire Success® 就业测试系统为中小型企业提供了全球数千家公司使用的经过验证的招聘框架。该框架旨在创建一个客观的招聘系统，您可以使用它来不断完善和改进以满足您的特定招聘需求。我们的业务模式始终是以极其实惠的价格提供高质量的产品，并以卓越的客户服务和支持为后盾。因为没有安装费，没有维护费，没有培训费，也不需要签署合同，这使得我们能够为每个客户提供最好的客户服务，这样他们就会继续选择与我们开展业务。
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard 重新设计了面试体验，让所有人都更加有效、高效和公平。 Byteboard 面试是一项带回家的练习，候选人将技术设计和编码任务作为小项目的一部分。面试材料根据结构化的标准进行评估，并生成一份概述候选人优势的报告。 Byteboard 的基于项目的面试不涉及身份，可以评估真实的工程技能，同时帮助公司减少面试时间。 Byteboard 进行了现场改进，为 Lyft、Figma 和 Betterment 等公司提供超过 2 倍的价格。创始人 Sargun Kaur 和 Nikke Hardson-Hurley 在 Google 工作时认识到技术工程面试方式存在根本问题。他们认为，评...
GoodJob
goodjob.io
只有一种工具已被证明可以预测员工的寿命和生产力 - PATH 评估™。
Hirenest
hirenest.com
Hirenest 提供就业前评估软件，以实现快速、富有洞察力的招聘选择。
Equalture
equalture.com
通过数据和游戏化塑造公正的招聘世界。从定义招聘标准到选择候选人。将您的招聘流程游戏化，开始根据科学见解采取行动，与招聘成功的相关性提高 5 倍，而不是偏见。
HighMatch
highmatch.com
HighMatch 是一种现代就业评估方法，由我们内部工作场所心理学家团队的专业知识构建。我们在招聘周期的每个阶段提供个性化的候选人见解，从而实现更好的匹配和更快乐的员工。在 HighMatch，我们专注于帮助组织解决关键的招聘和保留挑战，满足他们的需求。 HighMatch 提供有助于准确预测候选人未来工作表现的性格评估、评估各种认知能力的能力倾向评估以及衡量候选人在其角色中执行关键任务的能力的硬技能测试。我们还提供五种不同的产品——筛选、评估、面试、开发和创建——使您的招聘流程的每一步都变得简单而有效。立即免费观看现场演示，了解我们如何通过 HighMatch 帮助您减少人员流动、找到更好...
Bryq
bryq.com
Bryq 是一个人才情报平台，可帮助组织快速聘用合适的人才，并使现有人才充分发挥潜力。 Bryq 利用 I-O 心理学的最新发展，提供人工智能驱动的平台，使人力资源专业人员和领导者能够降低招聘成本、提高员工绩效并有效管理人才。 Bryq 支持内部流动性，促进学习和发展文化，提高员工积极性，确定增长领域，并预测表现最佳的员工 - 所有这些都使用数据，而不仅仅是直觉。借助 Bryq，您还可以确保遵守雇佣法并显着降低招聘偏见的风险。
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP 是一个发现和培养人际交往能力的在线评估平台。 WeCP 被认为是世界上最大的专业技能评估库。该平台非常适合希望顺利进行多技能和工作角色评估以招聘、认证和培训现有员工的公司。
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh 平台是一个基于最新技术堆栈的直观招聘平台，可让您跟踪、自动化和增强整个招聘周期。该平台将易于使用的申请人跟踪系统与高质量的就业前测试相结合，针对您独特的招聘情况进行定制。它通过利用独特的人才数据提供超越传统招聘平台的价值，帮助您的企业： 1. 了解哪些类型的人才将推动绩效 2. 在现有申请人库中找到更多此类人才 3. 构建面试并使其专业化流程 4. 以科学精准聘用顶尖人才
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi 的人员数据平台利用预测分析和人工智能，帮助组织提高人才招聘和人才管理的质量和效率。我们的平台使组织能够全面了解每个候选人或员工的硬技能、软特质和其他方面，并准确预测每个人的工作成果。我们通过统一多个数据源（例如简历、心理测量评估、视频面试、员工绩效和基准等）来实现这一目标，使组织能够使用预测分析和人工智能做出更明智、更准确的人员决策。通过 Pulsifi 寻找优秀员工，让他们成为领导者：https://pulsifi.me/
Cangrade
cangrade.com
借助坎格莱德准确率提高 10 倍的人力资源解决方案，打造并留住一支优秀的员工队伍。凭借无偏见的人才洞察，坎格莱德的聘前评估、视频面试、背景调查和电子学习可帮助您做出快速、成功、有数据支持的人才决策，以便您能够专注于大局和人的部分人力资源。借助 Cangrade 的无偏见、合规且安全的招聘和人才管理平台彻底改变您团队的招聘和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信赖。请访问 www.cangrade.com 或发送电子邮件至 [email protected] 开始...
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招聘员工时看重绩效，而不是背景。我们帮助雇主根据候选人实际完成工作的能力而不是他们纸面上的表现来做出招聘决定。 Vervoe 用技能评估取代了传统的招聘流程，让每位候选人都有机会通过完成与工作相关的任务来展示自己的才能。然后，Vervoe 使用机器学习模型根据候选人的表现自动对他们进行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 来招聘顶尖人才。我们的客户不会花时间进行简历、电话筛选或依赖任意数据点。相反，他们在获得工作之前通过模拟候选人将被雇用的环境的沉浸式工作评估来看到人们在做工作。Vervoe 是评估候选人技能的最具预测性的方法。