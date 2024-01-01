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Essembi 是软件创新中心，帮助软件公司加快创新周期，成为市场领导者。在当今快节奏的软件世界中，构建优秀软件的压力比以往任何时候都更大。软件创新周期的速度对您的成功起着关键作用。成功的行业领导者通常是那些拥有最快软件创新周期的人——快速收集有价值的反馈，就新产品功能做出明智的决策，并比竞争对手更快地提供高质量的产品更新。 Essembi 通过提供在一个系统中管理周期的功能，帮助软件团队加快软件创新周期。当您的产品管理、开发、客户支持、销售和营销团队在单一平台上无缝协作时，每个人都会获益 - 您的客户更快地获得功能，您的产品增长更快，您的业务规模更快。
目录:
Productivity
帮助台软件

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