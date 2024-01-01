替代项 - Esenca
Aistetic
aistetic.com
利用 Aistetic 的人工智能尺寸建议来增加销量并减少退货。 Aistetic 的 3D 身体尺寸和测量技术：通过准确的测量和尺寸建议来减少退货，从而使衣服更合身，让顾客更满意。提高销量、转化率和忠诚度——重复购买只需扫描 1 次。无需注册即可创建个人资料。通过规模分析仪表板轻松设置，并且开箱即用，符合 GDPR 标准 - 不到 60 秒即可上线。
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK 是世界领先的专利移动人体扫描技术的创造者，该技术通过为购物者提供个性化的合身和尺码建议以及虚拟试穿来推动零售创新，帮助品牌减少退货，同时提高转化率和 AOV。我们的身体数据分析为品牌提供了可操作的见解，以根据实际准确的体型和测量数据重新定位购物者，这些数据也用于优化设计、产品开发、库存规划和分销，创建更可持续的商业模式。 3DLOOK 已获得 Gartner® 2021 年零售技术成熟度曲线™认可，荣获 2019 年 LVMH 创新奖和 IEEE 零售数字化转型大挑战，并被评为 2020 年新世界先锋之一。解决方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一个也是唯...