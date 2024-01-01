替代项 - Esenca

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK 是世界领先的专利移动人体扫描技术的创造者，该技术通过为购物者提供个性化的合身和尺码建议以及虚拟试穿来推动零售创新，帮助品牌减少退货，同时提高转化率和 AOV。我们的身体数据分析为品牌提供了可操作的见解，以根据实际准确的体型和测量数据重新定位购物者，这些数据也用于优化设计、产品开发、库存规划和分销，创建更可持续的商业模式。 3DLOOK 已获得 Gartner® 2021 年零售技术成熟度曲线™认可，荣获 2019 年 LVMH 创新奖和 IEEE 零售数字化转型大挑战，并被评为 2020 年新世界先锋之一。解决方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一个也是唯...