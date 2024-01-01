替代项 - ERPLY
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以来，一直为零售商和餐馆提供易于使用的 POS 解决方案。今天，利用 Lightspeed 的销售点让您的业务飞速发展。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
MOKA POS
mokapos.com
更大的屏幕业务运行更顺畅 隆重推出 Moka Ultra 和 Ultra+。 最先进的收银设备，舒适、轻松地进行业务操作。
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
PosBytz
posbytz.com
基于云的一体化餐厅和零售管理软件 我们基于云的一体化餐厅和零售管理软件是简化您的业务运营的完美解决方案。借助我们易于使用的界面，您可以随时随地管理您的餐厅或零售业务。
Modisoft
modisoft.com
控制您的所有业务流程。安全、基于云的离线 POS 后台软件业务管理。
Oliver POS
oliverpos.com
认识一下奥利弗·波斯。我们通过直接同步到您的 WooCommerce 商店，将您在线商店的强大功能带到您的实体商店。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的销售点系统和支付处理软件专为您的工作方式而设计。您会得到真正关心您的人的 24/7/365 的支持。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
Tactill
tactill.com
TacTill is an innovative startup specializing in cashing in the shop. Tactill has been designed to make your life easier and allow you to sell more, more simply.
Simply POS
simplypos.com
AI-driven Point of sale, eCommerce and retail store automation platform for business with 1 to 101 store locations
Paymash
paymash.com
Manage your business from one central platform. Start selling in your store, online or create and send invoices.
Olsera.com
olsera.com
Olsera lebih dari sekedar Point of Sales (POS). Dengan Aplikasi kasir all-in-one yang ramah bagi UMKM, kami hadir memberikan solusi lengkap dari awal hingga akhir untuk mendukung setiap langkah bisnis Anda. Ayo, bersiap untuk melangkah maju bersama Olsera!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.
uniCenta
unicenta.com
被全球数以千计的零售商、酒吧、咖啡馆、餐馆和商店使用。提供免费且低成本的支持服务。获取最新下载和信息'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo 非常适合中小型零售企业。
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS 让您能够利用可用技术，同时满足客户偏好并满足商店空间要求。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 适用于几乎所有 POS 硬件。 Epos Now 的软件非常适合零售和酒店业，可从一台设备扩展到多台设备。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 P...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司共同成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。