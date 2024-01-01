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ERPGulf - 为海湾地区定制的 ERP，区域托管。 ERPGulf是专为海湾国家打造的ERP和CRM系统。 （沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、阿曼、科威特和卡塔尔） 它遵循这些国家的所有法律、法规和程序，特别是移民就业规则、工资保护制度、签证规则、家庭状况、入籍规则、GCC增值税等。 ERPGulf 是该地区领先的系统之一，拥有数百个安装。 我们还为该地区的会计师和审计师提供培训和认证。 ECA（ERPGulf 注册会计师）增强了该地区专业人士的职业前景。 大多数订购实施其他 EPR 和 CRM 系统的公司在该地区的劳动法、工资保护制度、签证规则等方面面临困难。 ERPGulf 已经考虑并定期更新系统中的法规变更和更新。 此外，ERPGulf 是唯一托管在区域数据中心的 ERP 系统。一些县制定了限制财务数据在外部托管的规定。此外，区域托管使系统连接更加快速和稳定。 ERP 与该地区大多数金融网关集成，例如 Q-Pay 和 Speedcash。我们还与 Talabat、Rafeeq、Delivery、Snonu 等配送公司合作，将他们的系统与 ERPGulf 集成。 3CX 是该地区流行的呼叫中心软件，它本身与 ERPGulf 集成以进行客户关系管理。 ERPGulf 为任何第三方应用程序或系统提供 API，以便安全可靠地从其数据库中提取或推送数据。
目录:
Business
企业资源计划系统

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