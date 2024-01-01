替代项 - Eppo
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Keen
keen.io
Keen 是一个基于 Apache Kafka 构建的完全托管的事件流平台。只需几分钟即可开始直播，30 天免费。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
AutoOptimize
autooptimize.ai
通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思维的产品团队如何通过 Apptimize 的移动 A/B 测试和发布管理平台推动数据驱动的增长。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Kartra
home.kartra.com
您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Stormly
stormly.com
只需单击一下即可将您的数据转化为见解🤯。构建您的仪表板并立即发现产品数据中的模式。
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flagsmith.com
功能标志和远程配置服务。自信地发布功能；跨 Web、移动和服务器端应用程序管理功能标志。使用我们的托管 API、部署到您自己的私有云或在本地运行。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow 为团队提供了完全的灵活性，可以控制行为数据的收集、结构化、处理、建模和存储方式。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Testeum
testeum.com
通过网络或移动应用程序提高用户保留率、用户体验和可用性。 从充满热情的众测试人员的全球网络中获取用户测试。优化您的网络或移动应用程序以获得完美的性能。
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mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Statsig
statsig.com
从简单的 A/B 测试到高级实验，快速发展的公司使用 Statsig 来加速其发展。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的轻量级产品分析。在几秒钟（而不是几小时）内获得可行的见解和定制报告。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 测试和优化解决方案，您可以在其中对您的想法进行 A/B 测试、发现见解并个性化整个客户旅程。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 跟踪和优化您的在线业务。分析、漏斗、自动化、A/B 测试等。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。