替代项 - EntityKeeper

BoardShape

boardshape.com

举办更好的董事会或委员会会议。立即通过 BoardShape 塑造您的董事会或委员会。 BoardShape 面向初创公司，是一款软件即服务产品，它提供足够的特性和功能来帮助您的初创公司更好地召开董事会会议，而不会妨碍他们。简单的议程构建器可让您快速构建可与团队共享的动态议程。不再有带有多个附件的电子邮件，所有内容都与讨论点保持关联。议程可以与您的团队共享，并与所有与会者同步呈现，使会议中的每个人都在同一页面上。评论、问题和讨论可以与讨论点一起添加，然后用于生成会议纪要。生成与议程项目相关的民意调查和行动项目，并在后续会议中跟进这些项目。使用 BoardShape 将所有内容集中在一处并进行组...