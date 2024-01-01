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Engageware 是唯一一家全面的客户参与解决方案提供商，使企业和组织能够在第一次互动时解决客户的需求。 Engageware 的端到端客户参与平台由对话式和生成式人工智能提供支持，可自动响应日常问题，提供对知识库的即时访问，并为组织提供客户旅程的整体视图。收购 Aivo 后，银行、金融服务、零售、健康和教育领域的 700 多家组织依靠 Engageware 的解决方案来推动增长，提高销售额和转化率，改善多渠道客户体验，实现客户服务自动化，并减少呼叫中心的工作量。 Engageware 的平台允许同步渠道切换以及强大的数据和分析，为推动增长、提高效率和加强客户关系的战略业务决策提供信息。 Engageware 是 Clearhaven Partners 的投资组合公司。
目录:
Business
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