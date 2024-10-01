替代项 - Emi
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Picktime
picktime.com
Picktime 是一个预约安排平台，使企业能够轻松管理预约、员工和服务。对于需要任何类型的调度的企业来说，它是一站式解决方案。无论是房间管理、设备租赁、课程预订、活动管理还是课程管理，我们都会为您提供支持。免费注册并看到您的业务收入突飞猛进
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款在线预约安排软件，可帮助您在线安排预约、管理预约、日程安排和客户，所有这些都通过易于使用的 Web 应用程序完成。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
YouCanBook.me
youcanbook.me
为您的客户提供更好的预订体验 通过完全定制且简单易用的预约体验从竞争对手中脱颖而出。预订是您的事。 YouCanBookMe 可让您为您的客户和您的企业创造最佳的预订体验。自定义您的预订页面以适合您的工作方式。通过多种显示选项和可自定义的通知，为您的企业打造独特的日程安排体验，让您的客户获得最佳的日程安排体验。无摩擦的日程安排可以节省您的时间。不再需要来回寻找见面时间。让客户在适合的时候通过预订网站为您预订，该预订网站 24/7 全天候值班，可安排、取消和重新安排。消除手动任务。通过自动视频链接、CRM 更新、提醒、跟进和缺席跟踪，将日程安排交给我们。无缝融入您的工作方式 YCBM 提供许多集...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Adway
adway.ai
简单多了。更聪明。更有才华。 通过自动化的社交招聘营销接触整个员工队伍。我们自动化人才吸引，您欢迎他们加入。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招...
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
FinalScout
finalscout.com
ChatGPT 支持的大规模电子邮件查找和推广。 从 LinkedIn 中提取有效的电子邮件地址，并使用 ChatGPT 根据 LinkedIn 个人资料制作定制电子邮件，保证高达 98% 的电子邮件送达率。扩大您的外展工作并以前所未有的方式与潜在客户或客户建立联系。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。