eMastered 是一款由格莱美获奖工程师开发并由人工智能提供支持的在线音频母带处理工具。它旨在为音乐家和音乐创作者提供快速、易于使用和高质量的音频母带处理功能。 该工具分析用户上传的音轨，并应用 EQ、压缩和饱和度等专业录音室流程来增强音质。其关键功能之一是能够将母带音频与原始文件进行比较，允许用户预览和下载 WAV 或 MP3 格式的改进版本。 通过订阅计划，用户每月可以下载无限数量的母带。eMastered 利用机器学习来提高其处理的每首歌曲的母带处理能力。 其人工智能引擎根据每首歌曲的独特特征构建定制母带，无论流派或风格如何，以传统工作室母带制作成本的一小部分提供专业效果。该工具还提供高级母带制作选项，为用户提供额外的控制他们的声音。 可以手动调整压缩、EQ、立体声宽度和音量等参数，使用户能够实现自己喜欢的声音并保存预设。eMastered 还具有人工智能驱动的参考母带处理功能，用户可以上传参考文件并让该工具分析其声音特性并将所学到的知识应用到他们自己的曲目中。 此功能可帮助用户更接近他们喜爱的音乐的声音。总体而言，eMastered 为音乐家和音乐创作者提供了一种快速、简单且经济实惠的解决方案，无需昂贵的工作室费用或丰富的母带处理知识即可实现专业级的音频母带处理结果或经验。

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