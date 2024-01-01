Elementary POS

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lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司共同成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的要求精确地塑造它。几分钟之内，您就可以将 Elementary POS 与客户显示屏、厨房显示屏、条码阅读器或支付终端等外部设备连接起来，所有这些设备都是采用 Android 平板电脑或手机或专用设备的形式。该应用程序提供了广泛的功能，包括销售、远程订购、库存管理、高级销售统计和报告，以及使您能够从任何地方管理业务的虚拟办公室。您可以向您的帐户添加无限数量的用户和收银机。 Elementary POS 可在任何搭载 Android 系统的手机或平板电脑上运行，让您无需投资昂贵的硬件。
目录:
Business
餐厅 POS 系统
零售 POS 系统

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