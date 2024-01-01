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Edworking 是您的团队和工作的平台。为团队提供单一解决方案，提供远程工作所需的一切。您的所有任务、文件、图像和对话都集中在一个地方，并且只需一个独特的订阅即可。团队使用 Edworking 来协调、沟通和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与团队协作（例如用于任务管理的 Trello 和 Jira、用于通信的 Slack 和 Zoom、用于传输文件的 Dropbox 和 Drive）过渡到简单的 Edworking。这意味着不再需要在应用程序之间切换！加入我们的社区：https://t.me/edworkingapp
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