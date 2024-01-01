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EdgeTier 是一款实时人工智能软件，可监控对话并提供有价值的见解以增强客户体验。它使客户互动团队能够提高效率并将代理变成超级明星。 该软件分析数据并使其易于访问，使团队能够实时响应变化和趋势。该软件提供了多种功能来增强客户参与度。 声纳提供实时趋势检测，以更快地对客户通信做出反应。索引支持灵活的基于含义的搜索和标记来量化非结构化数据。 教练通过全面了解座席在所有互动中的表现，帮助提高座席效率。 Assist 可提供个性化的座席提示，以实现更快的响应。 EdgeTier 受到以客户为中心的领导者的信赖，可以帮助他们了解客户现实、提高保留率并改善客户体验。 Abercrombie & Fitch、CarTrawler 和 Codere Online 等公司已成功实施该技术。 该软件与 Salesforce、Live Person、Zendesk 和 Kustomer 等业内主要厂商兼容，并且可以轻松与现有软件堆栈集成。 它支持多语言功能，并允许组织跨不同语言、时区和文化开展工作。 EdgeTier 提供 Galaxy 级可扩展性，每天处理数百万条消息。 它通过实时工作并在发送和接收消息时处理消息来确保实时通信。该软件还提供现成的效率和见解，使其成为拥有二十多个座席的联络中心的宝贵工具。 总体而言，EdgeTier 为客户参与团队提供了先进的 AI 功能，以提高效率、响应能力和客户满意度。

网站： edgetier.com

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