Eden AI平台可以轻松访问来自一流提供商的各种语音和音频分析技术。它包括语音到文本和文本到语音的功能，可分别用于语音识别和语音合成。 语音转文本功能用于识别口语单词并将其转换为文本以供进一步分析。此功能提供异步 API，允许在请求的资源准备好时提醒请求者。 异步请求可通过优化请求挂起时使用的应用程序资源来维护应用程序的功能。 另一方面，文本转语音功能使您能够在选择关联语音的同时从给定文本生成音频。 Eden AI 的语音工具适合开发人员、无编码人员、产品经理和 AI 专家。 该平台没有具体说明与他们合作的提供商的数量，但强调了他们提供的技术的质量。客户评价表明，语音工具用于通过将 MP3 文件转换为文本并将其作为文本消息发送给员工来自动处理语音邮件。 总体而言，语音工具的功能可用于各种应用程序，包括语音转录、语音命令、支持语音的聊天机器人等。

网站： edenai.co

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