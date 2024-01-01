eBook Chessvision

Chessvision.ai 电子书阅读器是一款创新工具，利用人工智能增强国际象棋电子书的功能。这款交互式电子书阅读器允许用户通过使他们的国际象棋书籍具有交互性，将他们的国际象棋学习提升到一个新的水平。 它支持 PDF、EPUB 和 DJVU 等流行格式。使用这个工具既简单又强大。用户可以打开任何 PDF、EPUB 或 DJVU 国际象棋书籍并让读者处理它。 处理完成后，用户可以双击任何棋图将其打开进行分析。电子书仅处理一次，这意味着后续的空缺即可使用，无需任何额外的处理。与其他平台不同，Chessvision.ai 不会手动增强国际象棋电子书并以高价出售。 相反，它使用计算机视觉和人工智能来使任何现有的国际象棋书籍具有交互性。这种方法使用户无需购买新版本即可获得国际象棋电子书的全部功能。用户称赞 Chessvision.ai 电子书阅读器在学习国际象棋书籍方面的有效性。 该工具具有位置扫描、添加评论、从在线数据库搜索位置以及引擎分析等功能，适合有兴趣学习和提高棋艺的各个级别的棋手。 该阅读器被描述为国际象棋工具世界的游戏规则改变者。这款屡获殊荣的应用程序在 Chesstech2020 大会上荣获 2020 年最佳国际象棋初创公司奖，提供免费试用选项和会员计划。 该阅读器由 chessvision.ai 的创始人 Pawel Kacprzak 开发，他拥有为国际象棋社区创建创新工具的记录。

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