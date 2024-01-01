替代项 - EBizCharge
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
Razorpay
razorpay.com
印度在线支付网关，拥有一流的 API、集成程序、强大的安全性和强大的仪表板
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
轻松接受和发送付款。 Xendit 是印度尼西亚、菲律宾和东南亚领先的支付网关。通过一次集成，您的企业即可在印度尼西亚和菲律宾接受付款。信用卡和借记卡、电子钱包、银行转账等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家仅在美国提供在线支付系统和移动支付网络的电子商务公司。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Trustly Personal
trustly.com
无忧银行付款。更简单、更安全的支付方式。 直接从您的银行帐户进行或接收在线付款。只需从商家的网站/应用程序快速登录您的银行即可。无需下载应用程序，无需手动输入，无需创建帐户。
Adyen
adyen.com
单一解决方案中的端到端支付、数据和财务管理。了解金融技术平台，帮助您更快地实现您的抱负。
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英国 EMI 监管和加拿大许可的 MSB。我们通过一个企业账户、一个仪表板、一份协议和一个 API 提供多币种 IBAN、全球处理、商户解决方案、批量支付和公司卡发行。使用 PayDo 企业帐户访问全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英国、丹麦和德国的本地支付方案在全球范围内发送和接收付款。从 150 多个国家/地区和 35 种货币中进行选择，管理国际支付、简化薪资并优化您的全球现金流 — 所有这些都通过一个平台实现。由于能够在一个账户中持有多个 IBAN，您将能够立即进入国外和国内市场、加快付款速度并最大限度地降低费用。此外，您还可以像...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit 让澳大利亚和新西兰数千家企业的生活变得更简单。我们简化的支付解决方案可以快速轻松地与领先的商业软件集成，以确保您按时收到付款并改善您的现金流。
EBANX
ebanx.com
EBANX 是一家专注于拉丁美洲的支付提供商。该公司提供八个国家最流行、最相关的本地支付方式，让跨境公司能够像本地电商一样进行销售。
Cardknox
cardknox.com
Cardknox 是面向开发者的领先全渠道支付网关，可与 POS 系统、ERP 软件、电子商务、无人值守零售和移动平台无缝集成。我们提供灵活的支付解决方案、慷慨的收入分享、白手套客户支持和最低的汇率——为美国、英国和加拿大各主要行业的数千名合作伙伴和客户提供服务。欲了解更多信息，请访问 www.cardknox.com。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司领先的支付欺诈预防平台。自 2017 年以来，Trustpair 通过自动化帮助财务团队确保整个 P2P 流程的安全。该解决方案提供直观的风险管理，并直接与现有工具集成以提高效率。 Trustpair 于 2022 年 10 月筹集了 2000 万欧元，用于专注于美国扩张和研发，保持欺诈预防技术的领先地位。借助 Trustpair，全球超过 200 家公司避免了欺诈，这要归功于： - 全球最可靠的账户所有权验证，利用无与伦比的验证技术以及来自内部和外部数据源的数百万个数据点。 - 直观的仪表板、安全的工作流程和实时警告简化了风险识别和管理。 - 与现有软件（采购...
PayTrace
paytrace.net
我们是 B2B 支付专家。 PayTrace 专注于降低费用、支付自动化和效率，使接受付款变得容易。我们提供支付处理、应收账款、交换优化和支付自动化的解决方案，所有这些解决方案都建立在我们受到 40,000 家商户信赖的支付网关的坚实基础上。我们的平台可自动执行复杂的 B2B 发票流程，将应收账款周转天数 (DSO) 从平均 28 天减少到一天，同时消除可能导致人为错误的手动步骤。我们的内置功能有助于降低您的处理成本：交换优化自动使 B2B/B2G 交易符合 II 级和 III 级处理费用的降低要求，附加费使商家能够通过增加符合行业标准的附加费来收回信用卡交换费。借助 PayTrace，您可以...
Tazapay
tazapay.com
我们是 Tazapay，一家总部位于新加坡的金融科技初创公司，帮助企业无缝地进行跨境支付。我们提供结帐、支付链接和托管解决方案，以简化国际交易并帮助降低买家和卖家的在线风险。跨境支付复杂、成本高昂且笨重。信用卡通常价格昂贵，而电汇又过于麻烦，并且无法为买方或卖方提供追索权。除了我们在超过 173 个市场的卡覆盖范围之外，Tazapay 还在超过 85 个市场建立了本地收款方法的全球网络，这些市场通过单一 API 公开。这样可以使用开放银行、实时支付网络和动态地理位置来与客户的本地支付提供商相匹配，以国内支付为代价实现快速且经济高效的跨境支付。我们通过解锁跨境支付，将国际电子商务和 SaaS 平...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - 管理资金入账、资金出账和付款的一体化平台。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Cardinity
cardinity.com
Cardinity 是欧洲各地企业的支付处理商。通过接受世界各地的信用卡和借记卡付款来改善您的业务。我们是在欧盟活跃的持牌支付机构。在 VISA Europe 注册，是 MasterCard International 的主要成员，为在线业务提供信用卡处理服务，并获得 PCI-DSS 1 级服务提供商认证。我们为销售各种产品或提供服务的电子商务企业提供安全且具有成本效益的在线支付解决方案。适用于不同类型的欧盟商家：从企业到个体经营者，从零售产品到数字商品和服务。
Shift4
shift4.com
Shift4（纽约证券交易所代码：FOUR）通过简化全球复杂的支付生态系统，大胆地重新定义商业。作为商业支持技术的领导者，Shift4 每年为几乎每个行业的数十万家企业提供数十亿次交易支持。
MONEI
monei.com
MONEI的支付网关解决方案是许多欧洲电子商务公司的选择。其架构赢得了亚马逊 AWS 年度初创企业架构计划（伊比利亚地区）。 MONEI 简化了数字支付，因此在线企业可以在一个平台上接受所有主要和替代支付方式。其无服务器支付解决方案允许电子商务商家扩展和处理大量交易。 MONEI的动态定价模型帮助用户省钱。随着商家销售量的增加，他们的交易费用也会降低。 MONEI 的智能路由引擎允许多个收单机构，从而降低交易拒绝和销售损失的可能性。在线商店所有者可以快速轻松地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的电子商务平台，或使用 MONEI 的 API 和开发文档与其自定义网站...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人员和技术汇聚进行交易的地方。该公司成立于 2000 年，经常通过将持续创新、客户倡导以及透明且符合道德的定价相结合的方式颠覆支付处理行业。 PayJunction 每年处理超过 90 亿美元的解决方案，使企业可以轻松接受店内、在线和移动支付。我们对计算机科学作为一门艺术的关注，再加上我们以客户为中心的道德态度，促使我们开发颠覆性技术，帮助企业提高生产力、降低成本并提升客户支付体验。我们基于云的支付解决方案可以轻松、安全地与行业领先的业务软件和管理平台集成，或作为交钥匙独立解决方案运行。我们革命性的无代码支付集成™允许独立软件供应商 (ISV) 和开发人员通过 Pay...