替代项 - Ebi.Ai
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增强功能，如聊天历史搜索、文件夹、集成、提示库等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Andi
andisearch.com
Andi 是下一代搜索 - 对话式、匿名且无广告。它的性能要好得多，因为它可以对抗垃圾邮件并保护您免受广告技术的侵害。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支持的超级助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支持的直观聊天界面，改变您生成和完善内容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Cognosys
cognosys.ai
彻底改变人工智能代理空间。 隆重推出 Cognosys，您强大的基于 Web 的 AI 代理，旨在彻底改变生产力并简化复杂的任务。利用最先进的人工智能技术提升您的日常生活。
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI 是一款终极工具，旨在提高专业人士和企业的生产力并释放您的潜力。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
Twig AI 从帮助文档、私有数据源和过去的支持票中读取、分析和写入对客户查询的响应
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Gleen AI
gleen.ai
创建针对您的文档进行训练的自定义 AI 聊天机器人 无论您是寻求简化客户服务运营的企业，还是寻求快速高效帮助的个人，我们的人工智能机器人都可以提供您所需的支持。
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款代码知识管理工具，专为致力于有效知识共享的开发团队而构建。借助 Swimm，每个开发人员都可以快速理解代码并为其做出贡献。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Persana AI
persana.ai
Surface 领导者最有可能购买并利用强大的数据驱动人工智能见解和工作流程来大规模查找、丰富、研究并向潜在客户发送个性化消息。立即免费开始
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款专为企业客户打造的开创性云应用程序，使他们能够利用自己的企业数据利用 genAI 功能。 Denser 使用户能够提出全面的对话式查询，并从数据集中获得精确的响应。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
iSenseHUB
isensehub.ai
来认识一下 iSenseHUB：终极人工智能驱动平台，旨在彻底改变您的创建、设计和优化方式。我们配备了超过 65 种尖端人工智能工具，我们的使命是帮助个人和企业简化流程并以闪电般的速度制作高质量的内容。将 iSenseHUB 视为您的个人人工智能助手，随时准备处理各种任务。从生成代码、制作 SEO 优化的文章、设计图形到管理社交媒体帖子 - 我们都涵盖了。我们的工具旨在简化复杂的任务，让您能够专注于最重要的事情：发展业务并激发创造力。 iSenseHUB不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一整套由人工智能驱动的解决方案。这就像拥有一整套专家团队触手可及，但没有高昂的价格标签。无论您是寻求规模扩...