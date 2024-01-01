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Ebby.co 是一款支持人工智能的转录软件，旨在将音频和视频转换为文本。该工具支持 100 多种可识别的语言和方言，能够自动生成视频字幕。 Ebby.co 确保其运营中的隐私和安全，从而实现机密转录。该平台配备了用户友好的在线编辑器，允许用户根据需要查看、编辑和自定义其转录内容。 成绩单可以多种格式导出，包括 Word、PDF、CSV、VTT 和 SRT。该工具还提供协作功能，允许以只读方式共享成绩单或具有团队协作编辑权限。 此外，Ebby.co 提供自动说话人标签，支持多种音频和视频文件格式（mp3、mp4、wav、m4a、mov、3gp、avi、aac、wma、wmv 等），并将它们转换为文本。 该平台因其快速处理、高质量转录和透明定价而受到积极评价。它特别适合转录采访、播客、会议和电话。

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