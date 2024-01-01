替代项 - EasyRetro

Hirebook

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Hirebook 是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。