Easebuzz 是全栈支付解决方案平台，为印度超过 1,00,000 家企业提供服务。 Easebuzz 的使命是成为企业的一站式财务操作系统，帮助企业数字化支付并管理围绕数字支付收款、支付支付、互联银行、分割支付、自动对账、供应商付款、分摊支付的端到端财务运营。通过即插即用的 API 解决方案进行商户管理、退款管理等。除了为印度的中小企业和初创企业提供服务外，该公司还服务于各个经济领域的大中型企业业务，包括教育、零售、非银行金融公司、保险、电子商务、D2C、旅游等。

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