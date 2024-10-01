替代项 - Earth Class Mail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虚拟邮箱在线查看和管理您的邮政邮件。 虚拟邮箱允许您通过手机随时随地管理邮政邮件和包裹，这样您就可以阅读重要的邮政邮件、转发包裹、撕碎和处置邮件，并且真正不受位置限制。
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 是全球排名第一的数字邮箱服务。从美国和其他国家/地区的数百个真实街道地址中选择一个供企业或个人使用的邮寄地址，每月仅需 9.99 美元。获取您自己的数字邮箱，通过应用程序或在线，随时随地查看和管理您的邮政邮件和包裹，24/7。
VirtualPostMail
virtualpostmail.com
通过我们的虚拟邮箱，您可以通过在线帐户访问您的物理邮件，类似于电子邮件。此外，虚拟邮箱还提供多种其他邮件服务，包括： 1. 实时邮件通知。 2.在线查看邮件。 3. 邮件打开和扫描。 4.邮件转发。 5.包裹转发。 6. 邮件粉碎、邮件处置或邮件回收。 7. 包装储存和运输。 8.支票存款。每个套餐均不含安装费和合同费、免费注册代理、真实街道地址、无限数字存储、免费邮件粉碎等等。
Thatch
trythatch.com
人工智能驱动的虚拟邮箱。 轻松浏览您的蜗牛邮件。 我们的安全邮件中心可立即打开、扫描和汇总您的邮件。
US Global Mail
usglobalmail.com
美国全球邮政今天提供虚拟地址并将您的纸质邮件数字化。我们提供企业邮件和虚拟邮箱的在线解决方案。
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail 提供虚拟邮箱和邮件转发服务。随时随地在线管理和访问您的邮件。非常适合商务人士和旅行者。