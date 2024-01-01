替代项 - DuckDuckGo AI Chat
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智能网络副驾驶
Pi
pi.ai
嗨，我是皮。我是您的私人人工智能，旨在为您提供支持、聪明且随时为您服务。向我寻求建议、答案，或者让我们谈谈您的想法。
Grok
twitter.com
Grok 是一款模仿《银河系漫游指南》的人工智能，因此几乎可以回答任何问题，更难的是，它甚至可以建议要问什么问题！ Grok 是 X（以前称为 Twitter）的人工智能聊天机器人。
Le Chat
mistral.ai
前沿人工智能在你手中。 面向开发人员和企业的开放且可移植的生成式人工智能。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。
Meta AI
meta.ai
使用 Meta AI 助手来完成工作，免费创建 AI 生成的图像，并获得任何问题的答案。 Meta AI 基于 Meta 最新的 Llama 大语言模型构建，并使用 Emu，我们的...
GroqChat
groq.com
GroqChat 是一个人工智能驱动的聊天界面，可促进与用户的对话交互，提供有关一系列主题的答案和帮助。
HuggingChat
huggingface.co
探索 HuggingChat - 一个免费的革命性平台，将您与先进的人工智能联系起来！ 通过 HuggingChat 释放一流人工智能的潜力，HuggingChat 是一款非凡的应用程序，旨在促进用户与来自 Mistral AI、Meta 和 Google 等多家提供商的多个突破性大型语言模型 (LLM) 之间的无缝通信。 以下是一些令人兴奋的应用场景： • 激发创造力：轻松生成新颖的礼物建议、设计定制派对邀请函或为亲人设计难忘的体验。 • 专家指导：获得有关撰写有说服力的销售宣传、制定战略愿景或掌握特定行业知识的宝贵见解。 • 教育和丰富：揭开复杂主题的神秘面纱，深入研究历史事...
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
欢迎来到 Keymate.AI 终极聊天机器人！ 这是一个使用 Keymate.AI 互联网搜索插件和 GPT-4 128K 构建的 AI 聊天机器人。基本上是一个 ChatGPT，可以处理来自网络的约 80000 个单词！
Teletyped
teletyped.com
Teletyped gives you access to a beautiful user interface for AI chatbots like ChatGPT, Claude, Mistral, and more.