替代项 - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud 是一款免费且易于使用的 Web 应用程序，可让您跨云驱动器传输文件，并支持从单个界面管理多个云驱动器。同步文件，甚至管理 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Amazon S3、FTP、SugarSync、WebDav、MEGA 等云存储服务之间的共享文件。支持 26 个以上云驱动器。 MultCloud 具有三大功能：跨云驱动器文件传输、云间文件同步和多云文件管理器。借助它，您可以将文件从一个云驱动器传输到另一个云驱动器，在云服务之间进行集中管理和同步文件。例如，您可以将文件从 Dropbox 移动到 Google Drive，并创建定期（例如...
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一个基于云的访问管理平台，可保护任何用户和设备从任何地方访问所有应用程序。它的设计易于使用和部署，同时提供身份保护和端点可见性。 Duo 通过强大的无密码身份验证和行业领先的多重身份验证 (MFA) 来验证用户身份。结合对用户设备的深入洞察，Duo 为您提供策略和控制，以根据端点或用户风险限制访问。
Sprinto
sprinto.com
#1 评级安全合规自动化平台 快速行动，不造成任何破坏 全球雄心勃勃的云公司都相信 Sprinto 能够为其安全合规计划提供支持，并在不中断步伐的情况下冲刺通过安全审计。集成优先 自动化支持 审计一致 每月评估超过 100 万次合规性检查 安全合规性并不一定很困难 广泛的性质...
IDrive
idrive.com
IDrive 将您的所有 PC、Mac、移动设备和服务器保护到一个云备份帐户中。 IDrive 提供许多不同的云或现场备份计划，包括： -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 兼容对象存储 -IDrive 云到云 Microsoft Office 365 和 Google Workspace 备份 -IDrive360 EndPoint -IDrive BMR -IDrive 照片。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家数据存储提供商。它提供两种产品： B2 Cloud Storage - 类似于 Amazon S3 的对象存储服务。 计算机备份 - 一种在线备份工具，允许 Windows 和 macOS 用户将数据备份到异地数据中心。该服务专为企业和最终用户设计，提供无限的存储空间并支持无限的文件大小。
Sync
sync.com
Sync 是一个文件存储、共享和协作平台，可让您在云中保持安全、可靠和连接。 自 2011 年以来，Sync.com 一直致力于为世界提供安全的协作空间。如今，超过一百万家各种规模的企业使用 Sync 屡获殊荣的云应用程序和突破性的隐私保护功能来分享伟大的想法、存储重要信息并就改变游戏规则的项目进行协作。
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 软件可实现 IT 管理自动化、提高技术人员效率并提高您的利润，让您的 IT 团队更加高效。
OpenDrive
opendrive.com
无限的云存储、任务管理和笔记，让您的业务在云端井井有条。 OpenDrive 允许用户使用网站、驱动器、桌面和移动应用程序管理存储在云中的内容。 第三方应用程序或网站可以通过API访问或管理用户的文件。 历史 OpenDrive 于 2008 年作为虚拟驱动器开始，在过去的几年中成为在线存储、同步、备份和云内容管理的多平台解决方案。 OpenDrive 的战略不仅是成为在线存储、备份和同步软件，而且是一个集中式解决方案，将存储、应用程序和服务（例如任务、社交网络、项目管理）集成在单一界面中，以创建可从任何地方访问的统一体验。 除了销售文件、广告文件、文件搜索引擎、直接热链接、API...
Datto
datto.com
作为专门为 MSP 打造的安全和基于云的软件解决方案的全球领先提供商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，通过正确的技术，中小企业可以实现无限的目标。 Datto 久经考验的统一连续性、网络和业务管理解决方案可推动 MSP 的网络弹性、效率和增长。 Datto 的解决方案通过集成平台提供，帮助其 MSP 合作伙伴的全球生态系统为全球超过 100 万家企业提供服务。从主动动态检测和预防到快速、灵活地从网络事件中恢复，Datto 的解决方案可以防止服务器、虚拟机、云应用程序或数据驻留的任何地方发生代价高昂的停机和数据丢失。
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud：用于开发项目的完整云环境。 Aruba Cloud 旨在提供全方位的云服务，无论公司的项目是什么，它都能满足公司的需求。开发虚拟基础设施、归档和共享数据、设置灾难恢复计划、外部化备份，甚至从您的软件开发 SaaS 解决方案，我们的产品是一块空白画布，客户可以在上面表达他们的想法。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一种安全的云备份服务，可让您自动将文件从无限的计算机备份到安全的云，将文件从一个云驱动器传输并同步到另一个云驱动器进行备份，并结合多个闲置云存储来存储备份，无需任何成本。
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups 是一种基于云的备份解决方案，可自动执行服务器、数据库和 SaaS 应用程序的备份。 SimpleBackups 提供数据库、服务器、云存储和 SaaS 应用程序备份等各种功能。它允许用户安排 MS SQL 和 MySQL 数据库的增量备份。服务器卷快照创建卷和磁盘的副本。该系统支持隧道传输以及与多个数据库即服务解决方案的集成。 SimpleBackups 在一个简单、安全、美观的仪表板中自动执行所有备份、快照和云存储复制。您可以使用我们的 API 功能进一步实现这种自动化，并从您自己的基础设施管理备份。 您可以为备份（文件、数据库、快照）或云存储同步/复制作业...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Axcient
axcient.com
Axcient 备份和灾难恢复解决方案使 MSP 能够保护一切。 通过一个易于使用的单一平台，Axcient 可帮助您确保客户的安全。接受 Axcient 挑战，了解如何为所有客户的使用案例获得完整的 BDR，而费用比您今天仅用于备份的费用低 50%。
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud 是一家挪威公司，为个人或商业用途提供云存储和在线备份服务。使用 Jottacloud，您可以跨设备上传、备份、同步数据，并与他人共享文件夹、文件或照片。尽管备份和共享不仅限于多媒体文件，但管理和保护照片是 Jottacloud 的主要价值主张。
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 为企业提供强大的数据保护平台，包括备份、灾难恢复、高可用性和工作负载迁移技术。 Carbonite 数据保护平台通过安全且可扩展的全球云基础设施支持世界各地任何规模的企业。
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是从任何智能手机或平板电脑远程监控和控制 IT 系统的最简单方法，使忙碌的 IT 管理员能够随时随地解决问题并提高工作效率。 该解决方案于2010年底推出，在全球拥有超过275,000名IT用户。 Pulseway Enterprise Server 被大型企业使用，包括 DELL、Louis Vuitton、西北大学、Conde Nast 和不列颠哥伦比亚理工学院。
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive 是一款屡获殊荣的云存储和在线备份解决方案，适用于企业、消费者和经销商。该公司由 Andrew Michael 于 2008 年创立，现已发展成为全球领先的云存储企业之一。该组织为全球超过 500,000 名付费客户提供云存储服务，并赢得了科技媒体颁发的一系列奖项，包括 Computer Active 最佳在线备份 Buy It 奖和 Web 用户金奖。 Livedrive 提供真正无限的在线备份和云存储。该服务为您的家庭或办公室计算机添加了一个新驱动器，使您可以安全地在线存储数据并从任何地方访问您的文件。我们功能丰富的门户网站使您可以随时随地访问文件，编辑 Office ...
Virtru
virtru.com
Virtru 使军用级加密变得非常简单。从世界上最大的银行到最小的医疗保健机构，Virtru 帮助各种规模的组织通过针对日常业务应用程序的灵活的端到端加密来控制其数据。 Virtru 软件基于开放标准可信数据格式构建，易于使用，并与 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企业应用程序无缝集成。精细的访问控制、自托管密钥管理选项、DLP 和审计可帮助我们的客户满足最严格的隐私和合规性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA ...
Files.fm
files.fm
Files.fm 云存储平台提供用于存储、共享、发布甚至销售各种类型内容的全面解决方案，包括照片、视频、音乐、应用程序、书籍和文档。
SkyKick
skykick.com
SkyKick 是一个云管理平台，可帮助 IT 服务提供商建立更成功的云业务。我们的 SaaS 产品和平台旨在让您轻松高效地在云中实现 IT 工作流程自动化。 云管理器 – 自动化、管理和保护您的云服务台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 云应用程序的客户安全高效管理的单一窗格。帮助台自动化可帮助 MSP 简化云管理，从而更快、更轻松、更一致地提供服务。通过 Microsoft Teams 等创收服务以及安全评估和修复的自动化，抢占先机。更重要的是，可以轻松地将复杂的工作流程转变为自动化，以便在直观的应用程序中通用，所有这些都有强大的安全层、基于角色的控制和报告的支持。 云备...
ADrive
adrive.com
ADrive为个人、商业和企业级数据提供在线云存储和备份解决方案。
Veeam
veeam.com
Veeam 是数据保护和勒索软件恢复领域的全球市场领导者，其使命是让每个组织不仅能够从数据中断或丢失中恢复过来，而且还能向前迈进。 借助 Veeam，组织可以通过混合云的数据安全、数据恢复和数据自由实现根本的弹性。 Veeam 数据平台为云、虚拟、物理、SaaS 和 Kubernetes 环境提供单一解决方案，让 IT 和安全领导者放心，他们的应用程序和数据受到保护并始终可用。 Veeam 总部位于华盛顿州西雅图，在 30 多个国家/地区设有办事处，为全球超过 450,000 名客户提供保护，其中包括 73% 的全球 2000 强客户，这些客户信任 Veeam 来维持其业务运营。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、共同演示、民意调查、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论室、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Backupify
backupify.com
Backupify 是 Datto 旗下公司，是云到云备份领域的领导者，使企业能够将数据保护和可访问性最佳实践扩展到云。 Backupify 为 IT 专业人员提供了所需的安全性和控制力，防止用户错误、外部威胁和服务故障导致数据丢失。 由开创这一切的云到云专家提供可靠、自动化、安全的 Microsoft 365 和 Google Workspace 备份。 Backupify 可以轻松地从各种形式的数据丢失中恢复电子邮件、文件、网站和团队，包括意外或恶意删除、取消的员工帐户和勒索软件 - 所有这些都通过易于使用的 Web 仪表板进行。现在保护超过 450 万企业用户，从软件技术公司到学校教职...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync 是一个备份和文件同步程序。它用于在一台计算机上的两个目录之间同步文件，或者在计算机和另一个存储设备（例如另一台计算机、可移动磁盘、闪存驱动器或智能手机）之间或在计算机和远程计算机或服务器之间同步文件。 GoodSync 允许在多个计算设备上维护相同版本的文件。换句话说，当两个设备同步时，用户可以确保文件的最新版本在两个设备上都可用，无论最后修改的位置如何。
Dig
dig.security
以云速度实现数据安全。 通过数据安全态势管理 (DSPM) 跨任何云实时查看、控制和保护数据资产。 Dig 允许您保护所有重要数据，而无需放弃云敏捷性和速度。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。