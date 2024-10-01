替代项 - Druva

Livedrive

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Livedrive 是一款屡获殊荣的云存储和在线备份解决方案，适用于企业、消费者和经销商。该公司由 Andrew Michael 于 2008 年创立，现已发展成为全球领先的云存储企业之一。该组织为全球超过 500,000 名付费客户提供云存储服务，并赢得了科技媒体颁发的一系列奖项，包括 Computer Active 最佳在线备份 Buy It 奖和 Web 用户金奖。 Livedrive 提供真正无限的在线备份和云存储。该服务为您的家庭或办公室计算机添加了一个新驱动器，使您可以安全地在线存储数据并从任何地方访问您的文件。我们功能丰富的门户网站使您可以随时随地访问文件，编辑 Office ...