替代项 - DronaHQ
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
Retool
retool.com
Retool 是构建内部工具的快速方法。拖放我们的构建块并将它们连接到您的数据库和 API，以立即构建您自己的工具。与 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等连接。由开发人员构建，为开发人员服务。受到初创公司和财富 500 强企业的信赖。免费注册。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Draftbit
draftbit.com
全部通过浏览器创建、自定义和启动移动应用程序。包括源代码。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近问题的人知道如何最好地解决问题。因此，我们通过 Kissflow 为企业领导者提供支持，这是排名第一的数字化工作平台，已被 160 个国家/地区的 10,000 多名客户使用。让您的数字化转型之旅变得智能而简单！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企业用来大规模开发移动和网络应用程序的最快、最简单的低代码平台。访问以了解更多信息并免费试用该平台！
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 为全球范围内有远见的组织创建高性能低代码和云原生开发平台。正式成为世界第一的零妥协软件创新平台。我们走吧。
Tadabase
tadabase.io
专为 99% 的人打造的数据库平台，就像 1% 的人一样工作。 使用自定义的无代码数据库可以节省数千美元、时间和咖啡，帮助您轻松扩展业务。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、...
Ionic
ionic.io
一种构建和发布移动设备的新方法。 Ionic 正在改变移动应用程序的构建和交付方式。从我们流行的开源移动 SDK 到行业领先的移动 CI/CD 和微前端解决方案，Ionic 可帮助您满足整个企业的移动需求。
Superblocks
superblocks.com
构建强大的内部工具。开发人员节省了数百个小时。查询任何数据源。连接任何 UI 组件。自动化任何工作流程。安排任何工作。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一个基于云的无代码数字化转型平台，用于业务流程管理 (BPM) 和工作流程自动化。 Quixy 使没有编码技能的业务用户能够使用简单的拖放设计构建无限的企业级应用程序，速度提高十倍，从而提高组织范围内的效率、透明度和生产力。
Back4App
back4app.com
在云端存储和查询关系数据。通过可扩展的开源后端，使其可通过 GraphQL 和 REST 进行访问。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互...
Jitterbit
jitterbit.com
连接 SaaS、本地和云应用程序，同时立即将智能注入任何业务流程。了解有关 API 与 Jitterbit 集成的更多信息。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Clinked
clinked.com
Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在网站、博客、应用程序、平台和任何网页上嵌入聊天的解决方案。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一个尖端的业务运营支持 (BOS) 平台，旨在简化和简化您的业务活动的运营。无论您担任最高管理层职位、管理部门、领导团队还是个人贡献，Workhall 都能为您提供直观的界面，让您轻松创建应用程序、访问实时企业数据、委派任务、促进团队成员之间的协作，以及寻求对您业务各个方面的见解。所有这一切都是通过自然语言提示和用户友好的无代码方法实现的，消除了复杂性。 Workhall 利用生成人工智能功能、基于微服务的架构和可重用功能组件存储库的力量，成为一个安全、可扩展且以用户为中心的软件平台，致力于支持和增强您的业务运营。它不仅优化您当前的投资，还使您能够推动整个组织的持续改进。
Genezio
genezio.com
下一代云原生平台旨在为您提供构建和部署可扩展应用程序的全面功能。 genezio 工具链：1.genezio.rpc 使用任何语言的类型安全 API 更快地构建应用程序。类型安全 API 意味着比 REST API 更少容易出错的参数传递，并且是软件设计中更自然的范例。它类似于 tRPC，但适用于任何后端语言到任何前端语言。现在支持 Javasript/Typescript，并且即将支持 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整后端即服务，包含： - 用户身份验证：开箱即用的用户身份验证支持电子邮件/密码、Googl...