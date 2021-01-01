替代项 - Drip

Tabular

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借助 Tabular，您可以轻松创建在每个收件箱和设备上看起来都很完美的高质量电子邮件，而无需看到任何一行代码。由于其直观的设计体验和易用性，已经有成千上万的营销人员喜欢它。许多人的第一反应是，感觉就像他们在使用 Canva 或 Figma — 但用于电子邮件设计。 **它能为您提供什么帮助？** 1. 为您的应用程序或营销活动设计电子邮件 — 直观 2. 加快您的电子邮件创建过程 — 快速创建或迭代设计 3. 为移动电子邮件阅读器设计截然不同的体验 — 充分利用控制响应能力 4. 削减成本和时间 — 您从头开始设计的电子邮件在 50 多个主要电子邮件客户端中看起来都很完美 5. 与您的团队协...