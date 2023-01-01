替代项 - Drift
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Signals
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Exceed.ai
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通过对话式 AI 提高潜在客户转化率。自动化收入交互、大规模参与并通过电子邮件、聊天、短信进行交互。
Humantic AI
humantic.ai
销售团队的买家情报和个性人工智能能够真正个性化所有互动，吸引更多潜在客户并达成更多交易。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Avoma
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即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案