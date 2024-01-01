DreamPic.AI

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DreamPic.AI 是一个人工智能驱动的平台，允许用户创建各种风格的个性化图像。该平台要求用户上传 10-30 张自己的照片，选择他们想要生成图像的风格，然后让 AI 模型完成剩下的工作。 训练模型后，系统会向用户显示一个链接，用于查看结果并下载所有生成的图像。 DreamPic.AI还允许用户重复使用或下载经过训练的模型，以便他们可以生成更多不同风格的图片。 该平台提供多种预定义风格，涵盖名人、艺术、动物、奇幻、科幻、专业爆头、卡通、复古、动漫、超现实、哥特、蒸汽朋克、潮人、复古等各种类型、幻想、赛博朋克、嘻哈、优雅、波西米亚、垃圾、预科生、运动、迷人、波普艺术、简约、不拘一格、城市、传统、西方、航海、军事、民间、热带、装饰艺术、中世纪、希腊、野生动物园, 海滩, 马戏团, 海滩流浪汉, 观星者, 深空, 冰柱, 沙漠, 蒸汽波, 现代公主, 时尚, 公主, 梦想飞行员, 彩色肖像, 律师, 黑色西装, 雇员, 死亡笔记数字艺术, android 肖像, 漫画足球运动员、干净的线条艺术、迷幻肖像、奇幻奥斯曼武士、非洲部落肖像、非洲萨满、奇幻歌手、幻影武士、彩叶等等。

网站： dreampic.ai

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