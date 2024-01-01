Dreamily 是一款协作人工智能工具，旨在促进创建多元宇宙场景的过程。该工具利用先进的人工智能技术与用户共同创作创意内容。 它允许用户生成、修改和微调与替代宇宙或维度相关的信息，因此称为“多重宇宙”。通过 Dreamily，用户可以探索自己无限的想象力，同时创作独特且引人入胜的多元宇宙叙事。 该人工智能工具为用户输入和人工智能驱动的书写功能之间的无缝交互提供了一个平台。其算法分析用户输入并迭代生成相应的叙述，然后用户可以进一步调整这些叙述。 这种共生过程营造了一个不断学习和适应的环境。此外，它能够满足各种使用场景，使其受到作家、内容创作者、游戏开发者和其他希望在作品中注入幻想和阴谋元素的创意人士的欢迎。

网站： dreamily.ai

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