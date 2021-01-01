替代项 - Dragit
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Flodesk
flodesk.com
初学者和专家都使用 Flodesk 来发展他们的业务。设计在任何设备上看起来都很棒的电子邮件和表单。免费尝试。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Beefree
beefree.io
快速创建精美的电子邮件和登陆页面。 BEE 是设计移动响应式电子邮件和登陆页面的最佳拖放编辑器。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一个电子邮件设计平台。我们帮助您以两倍的速度构建任何复杂程度的高质量电子邮件，包括带有 AMP、实时和交互式内容的电子邮件。用于轻松制作电子邮件的嵌入式工具，与 60 多个 ESP 集成。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Benchmark
benchmarkemail.com
电子邮件营销服务可吸引订阅者、培养潜在客户、发送精美且响应迅速的电子邮件并跟踪结果。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
FreshMail
freshmail.com
从任何地方访问您的 FreshMail 帐户。您的文件和数据以及 FreshMail 的工具都安全地存储在专用云中，并且随时准备满足
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
CleverReach
cleverreach.com
借助 CleverReach 电子邮件营销软件，您可以轻松创建专业的电子邮件营销活动。此外，您可以完美地管理您的收件人并从直观的报告中受益。
Privy
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Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
Levitate
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我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
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免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
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knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登陆页面，无需编码。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Kartra
home.kartra.com
您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Moosend
moosend.com
最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Postcards
designmodo.com
适合团队和个人的直观电子邮件生成器可以增强电子邮件营销创意。 与整个团队合作，提出想法。从每个人。
Fonor
fonor.ai
Organizations can effectively harness the power of GPT-powered text generation tools with a few key considerations. Firstly, it's important to recognize that GPT is a tool, and like any tool, it must be used correctly to produce the desired outcome. This means providing the tool with the right input...
Publicate
publicate.it
Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any pie...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer provides the easiest way to design beautiful-looking emails and landing pages with minimum effort. Our 80,000+ users worldwide, including Airship, Keap, Netflix, and Fidelity, create responsive designs that their audience can’t have enough of. Unlayer offers 2 distinct solutions that cater t...
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon is an ESP agnostic email builder platform designed to help agile marketing teams get organized, optimize their email production processes, and focus on the bigger picture of email marketin... Show More . Chamaileon's email template editor enables email professionals and their teams to cre...
TOPOL.io
topol.io
Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey is a powerful internal communications software that enables you to send timely updates to employees via your email client (Outlook and Gmail) or SMS. ContactMonkey is modernizing the way the world’s top organizations connect, communicate, and engage with their employees. In a rapidly c...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ is the only internal communications platform powered by Smart Brevity® — a formula for better communications. Over 600 organizations use HQ to plan, write, send and measure more effective communications today.
Tabular
tabular.email
借助 Tabular，您可以轻松创建在每个收件箱和设备上看起来都很完美的高质量电子邮件，而无需看到任何一行代码。由于其直观的设计体验和易用性，已经有成千上万的营销人员喜欢它。许多人的第一反应是，感觉就像他们在使用 Canva 或 Figma — 但用于电子邮件设计。 **它能为您提供什么帮助？** 1. 为您的应用程序或营销活动设计电子邮件 — 直观 2. 加快您的电子邮件创建过程 — 快速创建或迭代设计 3. 为移动电子邮件阅读器设计截然不同的体验 — 充分利用控制响应能力 4. 削减成本和时间 — 您从头开始设计的电子邮件在 50 多个主要电子邮件客户端中看起来都很完美 5. 与您的团队协...
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的时间内发送更好的电子邮件。 SmartrMail 是发送电子邮件的最简单方式，可以让您的客户满意并获得更多销售额。我们与 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 集成。我们是电子商务领域最受推荐的电子邮件营销应用程序之一。我们在 Shopify 和其他评论平台上拥有超过 130 条五星级评论。
Ungapped
ungapped.com
通过整合核心营销和销售工具，Ungapped 旨在让企业的日常运营不再那么混乱，更加全面，以便成长中的企业能够创造卓越的客户体验来发展您的业务。一个面向成长型企业的完整平台，提供电子邮件营销、调查、邀请、注册表单和短信工具。除了我们的平台之外，我们还提供咨询服务来帮助您创造卓越的客户体验。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一个面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使...
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度的客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一个电子邮件和全渠道营销平台。使用电子邮件、短信、Facebook 与客户进行有效沟通。通过我们，您可以简单、自动地完成此操作，但需要单独照顾。使用我们的拖放编辑器创建美观、响应灵敏的模板，或从 100 个预制模板中选择一个。领先一步，利用个性化的动态内容在客户的收件箱中脱颖而出。使用我们的高级细分选项来定制内容并对您的客户行为做出反应。此外，使用注册表单和 Facebook 引导广告来扩大您的数据库。通过综合报告进行改进。我们提供 OR、CTR、跳出率、退订率或垃圾邮件投诉的数据。此外，还可以查看转化率、收入、每个联系人的活动、点击地图、在桌面和移动设备上打开、邮件客户端以...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
Ortto
ortto.com
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Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Delivra
delivra.com
Delivra 专为忙碌的营销人员打造，将通过简单的电子邮件和短信营销解决方案来扩大您的受众。