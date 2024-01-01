替代项 - DPOrganizer
TrustArc
truste.com
TrustArc 弥合了隐私和数据之间的差距，以提供更深入的洞察、更广泛的访问和持续的合规性。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合，使您的所有合规管理实现自动化，并为您提供强制性文档输出。您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上，因为我们的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样，您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内，且易于实施、直观且自动化。我们的软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新。与任何其他解决方案不同，ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合，为您作为我们的客户提供法律知...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屡获殊荣的隐私管理软件可以实施和维护世界一流的隐私框架，专注于 GDPR，直观而简单，具有易于使用和熟悉的工作流程，将智能繁重的工作隐藏在幕后。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被评为著名的全球 RegTech100 100 家最具创新性的金融提供商之一，可立即为董事会、审计师和客户等提供有关隐私治理的强大分析和见解。你不需要成为隐私专家，尽管他们也喜欢 Keepabl；它是许多顾问首选的隐私管理软件，可为持续合规管理节省高达 70% 的费用。 Keepabl 引导您构建并维护您的隐私框架，从您的数据地图开始，包括风险、违规、处理器等。当您使用时，我们的软件...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是整个组织都会喜欢的数据隐私管理平台。其值得信赖的技术、经验和专业知识的融合旨在简化您的隐私计划并证明合规性。 PrivacyEngine 是一款一体化数据隐私软件和连接平台，可通过将数据管理、员工培训和第三方管理连接到一个统一的解决方案中来转变您的数据隐私策略。自 2013 年以来，PrivacyEngine 已为 300 多家客户实施了数据保护计划。提供超越合规性的实用解决方案、策略和建议，以实现真正的业务价值。
PrivIQ
priviq.com
通过在 SAAS 模式下提供清晰、简洁的数据隐私合规管理软件，为我们的客户及其利益相关者建立信任。智能合规，简单的全球隐私法律合规服务。设计：多语言。英语、荷兰语、希腊语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语 多重立法 渠道合作伙伴协作白标 适用于：中小型企业 中型企业 当前法规：欧盟/英国/美国/土耳其/南非/尼日利亚/巴西/泰国/加利福尼亚/肯尼亚 不可变同意管理。 PCI DSS – 控制清单。 ISO27001 (2013) – 控制检查表。 CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清单。 NIST 1.1 框架 – 控制清单。我们提供： 组织范围内的数据隐私和保护 可证明且适当的 员工意识...
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界领先的 Cookie 同意横幅，受到英国 50,000 多家企业的信赖，并满足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 义务。 Seers 同意管理平台为您的网站提供一体化解决方案。您可以扫描、阻止和跟踪 cookie。该横幅是高度可定制的（可提供预先设计的主题、位置和布局）。 Seers CMP 具有许多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、儿童同意管理、同意到期限制、同意日志等。只需点击几下即可创建您的 cookie 策略。同意横幅自动检测地理位置并支持 30 多种语言翻译，涵盖德国、西班牙、意大利、法国和奥地利等所有欧盟国家。
DATEV
datev.de
欧洲最大的税务咨询和中型企业 IT 服务提供商之一。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。