DMSi Software

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DMSi通过我们专业的业务管理软件为建材行业带来新技术和新理念。我们正在彻底改变世界上最大、最关键的行业之一。幸运的是，我们喜欢挑战。 我们为喜欢接受软件培训、研究和解决客户业务问题以及通过定制解决方案优化供应链的人员提供职位。 我们为软件工程师、设计师、系统工程师、分析师、产品所有者和产品经理提供职位，他们探索创新技术并创建人机界面。我们的职位使我们公司在销售、营销、人力资源和会计方面充满活力，这有助于发展我们的品牌和团队。 让我们兴奋的是我们周围都是聪明、善良、好奇的人，他们热爱企业计算机软件领域所提供的无限可能性。
目录:
Business
企业资源计划系统

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