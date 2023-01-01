WebCatalog

djaboo

djaboo

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：djaboo.com

使用 WebCatalog 上“djaboo”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Djaboo 是一位优秀、聪明的客户关系经理，可以提高您的业务生产力。您可以在一个地方轻松管理您的项目、客户、自由团队、付款，并自动生成合同和发票。 Djaboo 可让您快速轻松地访问发展业务所需的功能。它包括您高效、平静地管理业务所需的一切。到你了 ！提高工作效率的基本功能 自动报告时间表和收入/费用。自动计算您的费用。管理向不同级别增值税的过渡。实时报价管理。销售渠道合同是根据客户信息自动生成的。项目管理的基本功能通过设置提醒来管理简单和复杂的任务。集成聊天允许您与相关合作者讨论项目。通过日历、时间表、时间跟踪器和甘特图、看板或列表来规划任务和活动。管理文档、电子表格以及知识库，以便与您的协作者共享它们。客户管理的基本功能添加客户或批量导入现有客户。通过指定他们的角色和对应用程序的访问权限以及每个人的休假、出勤和活动的视图来进行团队管理。该商店允许您提供预定义的服务包。由我们直观的编辑器完成自动开票。完全定制您的应用程序 可以选择视图：列表视图、表格视图、日历视图等等。添加您的徽标、自定义颜色并添加您想要的背景。自定义您的数字工作空间，您将能够： 选择您想要使用的不同功能。更改颜色以使任务更易于识别。使用不同的状态对任务进行分类并提高效率。

网站： djaboo.com

免责声明：WebCatalog 与“djaboo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Pobuca Connect

Pobuca Connect

pobu.ca

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Workstack

Workstack

workstack.io

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

Rindle

Rindle

rindle.com

Upwave

Upwave

upwave.io

Social Shared

Social Shared

socialshared.com

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

PRIM Logix

PRIM Logix

primlogix.com

Kashoo

Kashoo

kashoo.com

Ahgora

Ahgora

ahgora.com

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策