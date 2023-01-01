替代项 - Discuss
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用移动应用程序和超过 10 万热切的参与者来有效捕获即时视频并轻松获得见解……
Prolific
prolific.co
按需、自助数据收集。 Prolific 帮助您招募高质量的研究参与者来参与您的研究、调查或实验。
User Interviews
userinterviews.com
从我们超过 450,000 名经过审查的消费者和专业人士的受众中招募用户，或者引入您自己的受众并为任何类型的用户体验研究建立参与者数据库。
Respondent Researcher
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Respondent Participant
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。