替代项 - Diligent Administrator
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供现代化的模块化项目管理平台。它为团队提供了一个完整的解决方案来管理和传达他们的策略、确定工作的优先级并解决正确的问题。 Airfocus 的设计充分考虑了灵活性，让您可以快速定制平台以满足您的需求，而不会中断团队的工作方式。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Powernoodle
powernoodle.com
协作公平，变得简单。 Powernoodle 的协作和促进软件可帮助您异步构思、共同做出决策并传达行动计划。创建一种更具包容性的合作方式，引导您的团队采取行动。
Loomio
loomio.org
厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。
Adam.ai
adam.ai
一体化会议管理。 adam.ai 是一款智能一体式会议管理平台，可在会议之前、期间和之后捕获、管理和共享知识，将内容转化为有价值的资产，并推动成功的业务成果。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事会管理软件，可降低复杂性，使董事会和领导团队能够更智能地工作、更快地行动并取得更多成果。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Nasdaq
nasdaq.com
在纳斯达克，我们的目标是促进所有人的经济进步。我们为更强大的经济提供动力，创造更公平的机会，为建设更加可持续的世界做出贡献，帮助我们的社区、客户、员工和各种背景的人们充分发挥潜力。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科...
Runway Financial
runway.com
您不讨厌的金融平台。 Runway 是一种现代且直观的方式，可以为团队中的每个人建模、规划和协调您的业务。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首选的企业决策智能平台，可推动整个商业组织更好、更快地做出决策。决策是公司最有价值的资产。我们的系统通过灌输有效的决策流程、改善协作和记录决策以从结果中学习并推动卓越绩效，帮助团队做出最佳决策。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper's comprehensive entity platform enables you to manage critical data, create detailed org charts, and monitor filing/compliance requirements across your organization. By accessing real-time information, customizing data fields, managing deadlines with notifications (like filing dates), a...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack helps charter school boards deliver exceptional results. We're the only online governance management platform built for charter school governance. BoardOnTrack membership provides expert guidance (without hourly consulting fees) and access to the only intuitive, easy-to-use, all-in-one ...
Board Management
boardmanagement.com
Ready to Take Your Board of Directors to the Next Level? Utilize Our Board Meeting & Management Software to Help Board Members Collaborate and Get More Done
Beenote
beenote.io
Beenote is the first governance meeting management solution for board, executive and team. Beenote is an easy, accessible and efficient tool. From start to end of the meeting process, Beenote helps teams organize effective meetings by planning, holding, and following up (tasks, decisions) on meeting...
MyBoardPacket
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Since 2001, thousands of happy customers agree that MyBoardPacket is secure, simple and easy to use. An online board meeting management tool that provides document management, online voting, online discussions, and more. MyBoardPacket.com enables you to deploy a board portal which is so flexible it ...
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AI powered governance, connecting everything your Board needs to govern. Future proof your Board with Knowa's plug-and-play governance platform, delivering AI enabled knowledge discovery, meetings and collaboration in one secure and versatile ecosystem.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Let people who share the same goals collaborate together. Streamline your processes across the company, or ditch the organisational chart. Not everything can be planned so allow yourself to adapt to the situation on the fly and still collaborate together.
Diskus
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Diskus is a board and meetings management solution helping directors, committees and leadership teams be better prepared, engaged, and aligned in their collaboration and decision making process. Its board portal makes it easier than ever for corporate secretaries and administrators to manage meeting...
BoardSpace
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BoardSpace 是一款帮助公寓、HOA 和非营利组织的董事会和经理实现董事会管理自动化和简化的解决方案。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一个流畅、安全的协作平台，专为云构建并为决策者构建。我们的主要用户群体是组织的董事会，但管理团队、顾问委员会和股东团体也使用 Hippoly，他们需要一种简单、安全的方式来沟通和共享信息。
BoardShape
boardshape.com
举办更好的董事会或委员会会议。立即通过 BoardShape 塑造您的董事会或委员会。 BoardShape 面向初创公司，是一款软件即服务产品，它提供足够的特性和功能来帮助您的初创公司更好地召开董事会会议，而不会妨碍他们。简单的议程构建器可让您快速构建可与团队共享的动态议程。不再有带有多个附件的电子邮件，所有内容都与讨论点保持关联。议程可以与您的团队共享，并与所有与会者同步呈现，使会议中的每个人都在同一页面上。评论、问题和讨论可以与讨论点一起添加，然后用于生成会议纪要。生成与议程项目相关的民意调查和行动项目，并在后续会议中跟进这些项目。使用 BoardShape 将所有内容集中在一处并进行组...
AdvisoryCloud
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AdvisoryCloud 是通过咨询委员会连接专业人士和公司的领先平台。我们的一体化平台允许公司和团队招募、建立和运营一个由全球领先专业人士组成的顾问委员会。各级专业人士都可以立即加入在我们平台上运作的顾问委员会，将董事会工作添加到他们的简历中，并获得作为董事会成员带来的专业福利。公司可以获得远程咨询委员会的见解和好处，可以在我们的专有平台上轻松地在一个地方进行所有管理。 AdvisoryCloud 成立于 2012 年，是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州马林县，曾多次荣获 Inc. 杂志增长最快的私营公司之一等奖项。
Admincontrol
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为董事会、管理层和主要利益相关者提供安全高效的信息、讨论和流程访问的软件。我们为董事会、管理团队以及法律和财务顾问等决策者提供智能、安全的数字协作平台。北欧市场领先的董事会门户和数据室提供商。 Admincontrol 隶属于 Visma，是 Visma 集团中最成功的公司之一。我们的总部位于挪威，在英国、丹麦、瑞典、芬兰和荷兰设有当地办事处。我们统计有近 100 名员工。认证和合规性：SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR 存储在挪威的数据中心。 90 000 个用户。