替代项 - Diffbot
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Kaspr
kaspr.io
花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自动化工具：✔️构建个性化营销活动✔️管理销售渠道✔️跟踪生产力✔️与 CRM 工具本地集成。 ⭐50 个免费积分。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Cognism
cognism.com
与您的完美搭档建立联系。利用市场上最优质的销售情报与目标客户和联系人开始有意义的对话。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
useArtemis
useartemis.co
寻找潜在客户、通过电子邮件丰富内容并启动多渠道营销活动。 加强您的外展工作，提取和丰富潜在客户，然后通过 Linkedin 和电子邮件启动多渠道营销活动。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一个 B2B 销售勘探工具平台。查找潜在客户数据，跟踪购买信号，并为出站勘探提供个性化的冷外展服务。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的广告智能工具探索您的广告风险和机会。我们的平台专为广告商、出版商和代理商而设计，使您能够识别过去的成功经验，调整现有的营销活动，并发现新的机会来推动营销活动成功并产生潜在客户。 zBoost 为广告活动提供强大的搜索和分析工具，使您能够完善公司的商业策略并发现新的市场机会。 zGuard 致力于确保数字广告中的品牌安全。我们的平台审核风险并快速解决有害风险，以保护您的品牌声誉并为消费者创造积极的体验。品牌安全对于确保广告放置在适当的环境中并遵守行业法规至关重要。选择 Zulu5 作为最好的广告智能工具集，帮助您实现广告目标。
HeyReach
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Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
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42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio Sma...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户和合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 让您可以通过电子邮件、电话和社交媒体渠道轻松接触数百万家公司和专业人士，帮助您的公司更快发展。
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a-insights.eu
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dealfront.com
Dealfront（以前称为 Leadleader）是一个进入市场平台，为销售和营销团队提供寻找潜在客户和达成交易所需的数据、应用程序和见解。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
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寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
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newswhip.com
了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。