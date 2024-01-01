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Dezgo 的免费文本到图像稳定扩散 AI 生成器是一款允许用户从任何文本提示生成高质量图像的工具。它结合了人工智能技术和称为 DPMSeed 的采样方法来创建图像。 AI技术是Stable Diffusion 1.5，可以调整以更严格地适应文本提示或提供更多的解释自由度。 用户还可以指定图像的纵横比，例如纵向、方形或横向。为了进一步细化图像，用户可以提供负面提示，描述图像中不应包含哪些内容。 AI 的输出是根据 CreativeML Open RAIL-M 许可证的条款提供的。此外，用户能够管理他们的隐私偏好，例如允许或拒绝某些类型的数据处理，或选择某些类型的个性化广告和内容。 用户还可以选择允许或不允许通过扫描其设备的独特特征来识别其设备。

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