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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Desk360 是一个全渠道客户支持平台，使各种规模的企业能够 360 度了解其客户，并为其移动应用程序和网站利用下一代收件箱。它允许您通过任何渠道（电子邮件、实时聊天、社交媒体、WhatsApp，甚至移动应用程序内的消息框）与客户进行沟通，同时将所有消息统一到一个屏幕上供客户代表使用。借助 Desk360，您可以创建一个收件箱，以便用户按照自己的方式与您联系。 Desk360 提供与 App Store、Google Play 商店和华为 AppGallery 的集成，因此您可以在单个页面上汇总所有商店评论并回复客户，而无需在商店帐户之间来回切换。使用 Desk360 管理您的社交媒体帐户变得轻而易举。您可以在一个屏幕上查看和回复来自 Facebook、Instagram 和 Twitter 的所有客户消息，从而为您的代表节省大量时间。您是否使用不同的电子邮件地址为客户提供支持？不用担心，因为您可以在一个屏幕上统一所有电子邮件地址。更重要的是，您可以在网站上创建自定义常见问题解答和联系页面，为您的客户提供品牌的全面支持。立即探索 Desk360，并开始使用由专业翻译人员以 40 种语言准备的预定义 Desk360 消息与您的客户沟通！在一页上管理来自这 11 个渠道的客户消息，并获取有关产品和用户的详细报告。通过为每个产品分配专门代理来选择谁负责哪个项目，并鼓励团队之间的合作以提高绩效！
目录:
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