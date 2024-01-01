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DesignMunk 是精选的最佳登陆页面和主页设计示例的集合，旨在激发网页设计师和营销人员的灵感。该网站具有跨不同行业和用例的各种登陆页面设计，例如技术、商业、机构、电子商务、金融、营销等。 对于每个特色登陆页面，DesignMunk 提供了屏幕截图、公司/产品名称、发布日期和一些相关的类别标签。着陆页示例展示了以转化为中心的创意设计，其中包括英雄部分、号召性用语、产品功能、客户评价等元素。 该网站由@tajim 策划，他定期选择并展示顶级登陆页面的灵感。 除了特色登陆页面外，该网站还设有人工智能设计工具、设计书籍、用户体验缩微版等部分，并且用户可以提交自己的登陆页面以供可能包含的内容。

网站： designmunk.com

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