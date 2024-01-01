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DeepMake 是一种基于人工智能 (AI) 的工具，主要用于内容创作，重点关注视频效果 (VFX)。 DeepMake 利用开源人工智能，提供一系列服务来简化和优化内容创建流程。 这些服务包括即时视频效果、根据文本提示创建库存视频和即时图层分割。该工具具有稳定的扩散视频生成等功能，使用户能够根据书面提示制定高质量视频或扩展现有剪辑。 它还使用智能图层分割，自动分割视频中的人物、背景和对象，从而促进精确的视频修改和动态叙事。 DeepMake 的另一个关键功能是强大的换脸技术，旨在使角色栩栩如生、替换特技替身以及为游戏和流媒体创建动画化身。 该工具还具有视频放大功能，旨在提高视频的质量和细节。 DeepMake还提供与Adobe After Effects和Nuke的集成，从而将其人工智能驱动的视觉效果扩展到用户已经熟悉的工具中。 DeepMake 提供针对不同使用类型的定价结构，包括无限使用的开源和完全免费版本，以及具有专有功能和技术支持的高级套餐。

网站： deepmake.com

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